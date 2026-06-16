Bir kilo peynirle bir cep telefonu alınabilir mi, bugünler yakın mı?

Kars-Ardahan-Iğdır (KAI) Vakfı İstanbul’da bölgenin zengin iş insanları tarafından kurulan çok önemli bir sivil örgütlenme…

Kurucu Başkanı bölgenin en sevilen isimlerinden Prof. Dr. Esfender Korkmaz… Vakfın Onursal Başkanı İsmail Aytemiz.

Bu iki isim bölgede nerede bir ihtiyaç varsa yardıma koşuyor. Köprü ihtiyacı varsa Esfender Korkmaz orada… Öğretmenevi inşa edilmesi gerekiyorsa Esfender Korkmaz hemen devreye giriyor.

İsmail Aytemiz bölgenin en büyük spor salonunu yaptırıyor. Üniversiteye binalar, öğrenci yurdu gibi katkıları biliniyor.

Vakıf binlerce öğrenciye burs vererek en büyük hizmetlerden birini yerine getiriyor.

Esfender Korkmaz son dönemde bu desteklerin yanına farklı bir uygulamayı da ekledi.

Bölgeye balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeninin öneminden hareketle yeni projeler için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda ilk adımı Ardahan’da attı. Bölgenin kalkınması için beyin fırtınası arayışlarını başlattı. Bugünlerde açılması beklenen hayvan hastanesi fikri orada ortaya çıktı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nın coğrafi işaretlerle ilgili çalışmaları bu toplantıda hızlandı.

Bu toplantıya TGRT Haber, Türkiye gazetesi, İHA gibi önemli markaları bünyesinde toplayan İhlas Medya Grubu’nun Başkanı Aslıhan Ören tam destek verdi.

Grubun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, etkinliğin koordinasyonunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz

Toplantı ses getirdi. Bunun üzerine Esfender Korkmaz Kars’ta daha katılımlı bir etkinlik düzenleme kararı aldı.

Aslıhan Ören de tüm ekibi ile buna destek verdi. Ve ortaya çok uzun süre konuşulacak, bölge kalkınmasına büyük etkileri olacak Kars buluşması çıktı.

En üst seviye katılımın gerçekleştiği buluşmada Esfender Korkmaz bölgenin en önemli ürünü olan peynir konusunda çok etkili şu değerlendirmeyi yaptı:

-Dünyada gıdaya özellikle de organik ürünlere yönelik talep hızla artıyor. Bölgenin tarımsal potansiyeli bu alanda adım atmaya çok uygun. Bugün bir cep telefonu yaklaşık 400 kilo kaşar fiyatına denk geliyor. Ancak bu böyle devam etmeyecek. Organik tarım ve organik ürünler dünyada giderek daha fazla değer kazanıyor. Çok yakında bir cep telefonu bir kilo peynire denk olacak. Bölge olarak bu dönüşüme hazırlanmalı ve potansiyelimizi nasıl değerlendireceğimizi daha fazla tartışmalıyız.

Esfender Hoca belki biraz da ironi yapıyor. Ama şimdi herkes bunu düşünmeli. Bir kilo kaşar bir cep telefonu alabilir mi? Pandemide hepimiz telefonunun yenmediğini gördük.

Ardahan’da yakılan bölgesel kalkınma meşalesi Kars’ta daha üst boyutlara ulaşıp bölgenin zenginleşmesine hizmet edebilir mi?

Bu mümkün mü? Esfender Hoca bunu tartışmamız gerektiğini söylüyor.

Tarım ve turizm gibi iki önemli avantajı bünyesinde toplayan Kars-Ardahan ve Iğdır geleceğin gözde bölgelerinden biri olabilir mi?

Özellikle sınır bölgesi avantajları bu üç kenti nereye taşıyabilir?

Bütün bunların düşünülmesi, hatta düşünülmeyip, projelendirip uygulamaya geçilmesi gerekmez mi?

Kars Valisi Ziya Polat

Vali’den "elinizi çabuk tutun" mesajı

Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı’na damga vuran konuşmalardan birini Kars Valisi Ziya Polat yaptı. Yatırımcılara, iş insanlarına “elinizi çabuk tutun” diye seslenen Vali Ziya Polat şöyle devam etti:

“Kamuya ait tarihî yapıları doğru projelerle size açabiliriz. Elimizdeki tarihî binaları yap-işlet-devret modeliyle değerlendirmeye hazırız. Valiliğe ait bir binayı 5 yıldızlı otel yatırımı için devrettik. Bölgeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacak. Turizmde çok ciddi bir hareketlilik var. Yakın gelecekte otel yapacak yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Devlet tüm kurumlarıyla bölgenin kalkınması için çalışıyor. Kısa sürede demir yolları, ülkeler arası iş birlikleri ile bölge farklı bir noktaya evrilecek iş insanları bunu dikkate alıp bugünden yatırım kararı almalı.”

Çıldır’da etkinlikler birlikte yapılacak

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de bölgede herkesin şikâyetçi olduğu bir konuya gönderme yaptı.

Kars, Ardahan ve Iğdır arasında gereksiz bir rekabet algısı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Senger konuşmasına şöyle başladı:

-Rakip algısı bölgesel kalkınmaya zarar veriyor. Üç il birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olmalı. Kars, Ardahan ve Iğdır bir ağacın dalları gibidir. Biz hiçbir zaman bu şehirleri birbirinden ayrı görmedik ve göremeyiz. Bölgesel kalkınma ancak birlikte hareket edildiğinde mümkün olacaktır.

Ardahan’ı, Çıldır Gölü’nü, Iğdır’ı ve bölgedeki diğer değerleri de içine alan ortak turizm rotaları oluşturulması gerektiğini söyleyen Senger üzerinde çok konuşulan şu mesajı verdi:

-Çıldır’da herkes ayrı bir etkinlik yapıyor. Birlikte yapmalıyız. Birlikten güç doğar.

Bu mesaj üzerine söz alan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu etkinliğin birlikte yapılması için çalışmaları başlatacağını söyledi.

Üniversite önemli katkılar yapıyor

Kars bölgesel kalkınma buluşmasına Kafkas Üniversitesi Rektörü adına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, eğitim temelli bir bakış açısı ortaya koydu ve şu bilgileri paylaştı:

-Bölgesel kalkınma için üniversitede önemli çalışmalar yürütülüyor. Yüksek verimli büyükbaş hayvan genetiği üzerine yaptığımız çalışmalarda önemli başarılar elde ettik. Kafkas Üniversitesi olarak hayvancılık alanında yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Özellikle embriyo transferi ve genetik ıslah çalışmalarıyla yüksek verimli hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli bir noktaya geldik. Bu çalışmalar hem bölge ekonomisine hem de ülke hayvancılığına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan

Başkanların katıldığı panelde de önemli mesajlar verildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, bölgenin sahip olduğu potansiyelin artık somut ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini şu anlamlı cümlelerle özetledi:

-Bugün sınırda olmak tek başına yeterli değil. Önemli olan sınırın sunduğu fırsatları değerlendirebilmek. Biz Türkiye’nin son noktası değiliz. Biz Türkiye’nin dışa açılan ilk kapısıyız. Orta Asya’ya uzanan ticaret yollarının başlangıç noktasıyız. Bu nedenle bölgemizin vizyonunu yalnızca kendi sınırlarımız içerisinde değerlendiremeyiz. Daha büyük düşünmek ve daha büyük hedefler koymak zorundayız. Kars Kaşarı, Gravyer Peyniri, Kars Kazı ve Kars Ketesi gibi ürünlere hem çok önemli değer, hem de kültürel miras olarak bakılmalı.

Çetin Demirci

Kalkınma toplantılarına ilk ev sahipliği yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, bölgenin önümüzdeki süreçte ticaret ve lojistik açısından stratejik bir konuma yükseleceğini söyledi ve Zengezur Koridoru’nun bölgeye yapacağı katkıya dikkat çekti.

Kamu, sivil toplum ve özel sektör birlikte hareket etmeli

Bölgesel kalkınmanın ancak kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mümkün olabileceğini belirten Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, ajansın bu anlayış doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı ve şu mesajı verdi:

-Kalkınma Ajansımızın yönetim yapısında bölgemizdeki illerin valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile ticaret ve sanayi odası başkanları yer alıyor. Bu yönüyle ajansımız, bölgesel kalkınma perspektifinin kurumsal olarak hayata geçirildiği önemli yapılardan biridir. Çünkü kalkınma yalnızca tek bir kurumun ya da tek bir şehrin çabasıyla gerçekleşmez. Bölgedeki tüm aktörlerin bir araya gelmesi, ortak hedefler belirlemesi ve birlikte hareket etmesi gerekir. Kalkınma Ajansı da tam olarak bu işlevi yerine getiren bir platform görevi görüyor.

İşte toplantıya katılan isimler

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, KAI Vakfı Başkanı Abdullah Akbulak, iş insanı Gökhan Türkeş Öngel, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş…

Celal Toprak'ın önceki yazıları...