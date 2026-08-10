Sakarya'nın Karasu ilçesi, yaz sezonunda çevre iller ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle nüfusunu üçe katladı. Kışın yaklaşık 70 bin olan nüfusuyla dikkat çeken ilçedeki hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi. Uzun kumsalı, ücretsiz plaj olanakları ve huzurlu atmosferi, tatilcilerin Karasu'yu tercih etmesindeki başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesi, yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Yaz sezonunda ilçe nüfusunu yaklaşık üçe katlayan tatilcilerin sahili doldurduğu anlar havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Sakarya'daki Karasu Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından gelen tatilciler, kilometrelerce uzanan kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Nüfusu yaz ayında 3'e katlanıyor! İzmir'den gelen de var, Almanya'dan gelen de

YAZ SEZONUNDA NÜFUS 3 KATINA ÇIKIYOR

Yaklaşık 70 bin nüfusa sahip ilçede, yaz sezonunda tatilcilerin gelmesiyle nüfus 3 katına çıkarken sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

"POLİS BİLE GEZMİYOR BURADA"

İzmir'den gelerek 3 senedir tatil için Karasu'yu tercih ettiğini vurgulayan İbrahim Telsöz, "Ben 3 senedir Karasu'yu tercih ediyorum. İzmirliyim. İzmir'deki yoğunluk ve denizlerdeki davranışlar hoşuma gitmediği için burayı tercih ediyorum. Burada sahil güzel, insanlar huzurlu. Hiçbir ücret ödemeden tatillerini yapıyorlar. Ne şezlong kirası var ne şemsiye parası var. Kimse kimseye karışmıyor, herkes rahat bir şekilde gününü geçiriyor. Kavga eden hiç yok. Bu yüzden burayı tercih ediyorum. Güvenli. Polis bile gezmiyor burada. Var mı böyle bir yer!" şeklinde konuştu.

Nüfusu yaz ayında 3'e katlanıyor! İzmir'den gelen de var, Almanya'dan gelen de

"TATİLİMİZ OLDUKÇA GÜZEL GEÇİYOR"

Öte yandan Almanya'dan akraba ziyareti ve tatil için Karasu'ya geldiğini belirten Belinay Beyazhan, "Almanya'dan geldim. Akrabalarımız burada olduğu için burayı tercih ettik. Tatilimiz oldukça güzel geçiyor." derken, her hafta sonu İstanbul'dan Karasu'ya geldiğini ifade eden Gönül Korkmaz ise, "İstanbul'dan geldim, Karasu son derece rahat ve güzel bir yer. Tatilim güzel geçiyor. Her hafta sonu buradayım. İyi olan ve sahilleri kirletmeyecek olan herkes buraya gelebilir." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karasu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKarasu

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