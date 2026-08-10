Napoli'nin korkusu Fenerbahçe'ye yaradı: Lukaku için dev indirim

Fenerbahçe’nin Romelu Lukaku için devreye girmesi, Napoli’nin Gabriel Jesus planını doğrudan etkiledi. İtalyan ekibi, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katabilmek için Lukaku’yu satmak zorundayken, 12 milyon euroluk bonservis talebini 7-8 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlanıyor.

Napoli ile Fenerbahçe arasında transfer piyasasını hareketlendiren bir trafik yaşanıyor. İtalyan ekibinin Gabriel Jesus transferini sonuçlandırmak için Romelu Lukaku'yu elden çıkarması gerekirken, Belçikalı golcü için devreye giren Fenerbahçe dengeleri değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin ilgisi, Napoli'nin Lukaku için istediği bonservis bedelinde geri adım atmasına yol açtı.

Romelu Lukaku

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ, RAKAM DEĞİŞTİ

Lukaku için bir süredir Fenerbahçe ile temas halinde olan Napoli, ilk etapta Belçikalı golcü için 12 milyon euro bonservis talep etmişti.

Ancak Gabriel Jesus transferinde zamanın daralması ve Fenerbahçe'nin Lukaku'ya olan ilgisi, İtalyan kulübünü yeni bir stratejiye yöneltti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Lukaku için istediği bonservis bedelinde ciddi bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin artık 7-8 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

Romelu Lukaku

GABRİEL JESUS İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Napoli ile Gabriel Jesus arasındaki görüşmelerde Brezilyalı oyuncunun İtalya'yı ilk tercih olarak gördüğü ifade ediliyor. Ancak transferin henüz resmiyet kazanmaması, İtalyan ekibi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Gabriel Jesus

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Gabriel Jesus'un Napoli'yi beklemeye devam etmesinin garanti olmadığına dikkat çekildi. Brezilyalı forvetin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı ancak transferin sonuçlanmaması halinde alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabileceği aktarıldı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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