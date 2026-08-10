UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig aşamasına kalmak isteyen takımlar için kritik süreç başladı. Üçüncü eleme turunun ardından turnuvada play-off heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için son eleme turunda mücadele edecek. Futbolseverler ise ''Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman?'' merakla araştırmaya başladı. İşte eşleşmeler ve play off tarihleri...

Şampiyonlar Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi halinde sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi, Sparta Prag ile Olimpik Lyon arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve play off tarihleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları Ağustos ayında oynanacak. Play-off turunun ilk maçları 18 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk karşılaşmaların ardından takımlar rövanş için yeniden sahaya çıkacak. Play-off turunun ikinci maçları ise 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak. Eşleşmesini kaybeden takımlar ise turnuvadaki yolculuklarına Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve play off tarihleri

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu rövanşında 11 Ağustos 2026 Salı günü Sturm Graz'a konuk olacak. Avusturya'daki Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman? İşte eşleşmeler ve play off tarihleri

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe Sturm Graz'ı saf dışı bırakması halinde play-off turundaki rakibi, Sparta Prag ile Olimpik Lyon arasındaki eşleşmeden çıkacak takım olacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe yarın Avusturya'da oynanacak rövanşta avantajını koruyarak turu geçmeye çalışacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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