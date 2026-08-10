Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sturm Graz-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda play-off bileti için Avusturya deplasmanına çıkıyor. İlk karşılaşmada elde ettiği skor avantajını korumak isteyen sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısındaki rövanş mücadelesinin yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel 11'i futbolseverlerin gündeminde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya'dan play-off biletiyle dönmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Sturm Graz-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 araştırılıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'da oynanacak. Liebenau Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere Avusturya'da galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak. Sturm Graz'ın maçı iki farklı kazanması halinde eşleşme uzatmalara taşınacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sturm Graz-Fenerbahçe muhtemel 11ler

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş karşılaşmasının yayın bilgileri de belli oldu. 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak mücadele TV100 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise Olimpik Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sturm Graz-Fenerbahçe muhtemel 11ler

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe muhtemel 11'ler: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sturm Graz-Fenerbahçe muhtemel 11ler

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

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