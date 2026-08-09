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Sağlık

Sağlık sorunlarının nedenini yıllarca aradı! Gerçek, banyodaki aynanın arkasından çıktı

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Sağlık sorunlarının nedenini yıllarca aradı! Gerçek, banyodaki aynanın arkasından çıktı
Fotoğraf Başlığı Sağlık sorunlarının nedenini yıllarca aradı! Gerçek, banyodaki aynanın arkasından çıktı

ABD'de yaşayan Sabrina Castaldi, uzun süre şiddetli ağrılar, nefes darlığı ve nöbetlerle mücadele etti ancak yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini bir türlü bulamadı. Genç kadının hayatını altüst eden gerçeğin, taşındığı yeni evin banyosundaki aynanın arkasında saklandığı ortaya çıktı.

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ABD’de yaşayan Sabrina Castaldi’nin sağlık sorunları çocukluk yıllarında başladı. Küçük yaşlarda eklemlerin çevresindeki yumuşak dokuyu etkileyen sinovit teşhisi konulan Castaldi, kalça, diz ve bacaklarındaki şiddetli ağrılar nedeniyle sık sık hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar uzun süre ağrılarının altında yatan gerçek nedeni bulamadı.

AĞRILAR ELLERİNDEN KOLLARINA YAYILDI

Yıllar geçtikçe ağrıları ellerine, kollarına ve dirseklerine kadar yayıldı. Lise döneminde ise sindirim sorunları, yoğun yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı yaşamaya başladı. Zaman zaman bayılan Castaldi’ye POTS olarak bilinen postural ortostatik taşikardi sendromu (otonom sinir sistemini etkileyen bir dolaşım bozukluğu) tanısı konuldu.

Newsweek’e konuşan Castaldi, 15 yaşındayken duşta bayılıp nöbet geçirdiğini ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı. Doktorların diyabet ve lupus gibi farklı hastalıkları araştırdığını ancak kesin bir neden bulamadığını söyledi.

24 yaşında ilk evine taşındığında sağlık sorunları daha da ağırlaşan genç kız, nefes almakta zorlandığını ve bu sebeple yoğun kaygı yaşadığını söyledi.

Sağlık sorunlarının nedenini yıllarca aradı! Gerçek, banyodaki aynanın arkasından çıktı
Başlık ResmiSağlık sorunlarının nedenini yıllarca aradı! Gerçek, banyodaki aynanın arkasından çıktı

Bir arkadaşının küf maruziyetinin bu şikayetlerle bağlantılı olabileceğini söylemesi üzerine Castaldi yaşadığı evleri incelemeye başladı. Yeni evinde hasarlı borular ve sızıntılar olduğunu fark eden Castaldi, çocukluk evinde de zaman zaman yatak odasının tavanından su sızdığını hatırladı.

ACI GERÇEK BANYO AYNASININ ARKASINDAN ÇIKTI

Evde yaptığı incelemelerde banyo aynasının asılı olduğu duvarın bir sızıntıdan kaynaklı olarak küfle dolu olduğunu gören genç kız, hemen harekete geçti. Küfü temizledikten sonra rahat bir nefes aldığını belirten Castaldi, şikayetlerinin yeniden ortaya çıkmadığını söyledi.

Bugün küfsüz bir evde yaşadığını ve kendisini daha sağlıklı ve mutlu hissettiğini vurgulayan Castaldi, yaşadıklarının küf maruziyetine karşı farkındalık oluşturmasını istiyor. Bilimsel araştırmalar, nemli ve küflü ortamlarda bulunmanın özellikle solunum yolu sorunları, alerji ve astımla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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