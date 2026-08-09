Zonguldak’ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı Uzunkum sahilinde suya giren 34 yaşındaki eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan Ergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde yaşandı.

Yasak kararına rağmen denize girdi! Hakem Hakan Ergin’den acı haber

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİRDİ

Eski futbolcu ve klasman hakemi olan, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek için denize girdi. Ancak şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yasak kararına rağmen denize girdi! Hakem Hakan Ergin’den acı haber

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil güvenlik botu ile çevrede arama yapan ekipler Ergin'i kıyıdan açıkta buldu. Bota çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yasak kararına rağmen denize girdi! Hakem Hakan Ergin’den acı haber

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ergin'in hastaneye gelen yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı Uzunkum sahilinin yanı sıra diğer plajlardan da vatandaşların tahliyesini sağladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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