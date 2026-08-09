Samsun'da düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan, eski başpehlivan ve yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansırken, Elvan “Paylaştığım yazı için özür dilememi istedi. 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum kafamı çevirdim. O anda bana vurdu” dedi.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da saldırıya uğradı.

Eski başpehlivandan Tokatlı başpehlivana saldırı! Takip edip, yeğenleriyle darp etti

BENZİNLİĞE KADAR TAKİP ETTİLER

İddiaya göre yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan ve bir akaryakıt istasyonunda mola veren Serhat Elvan, kendisini takip ettiği öne sürülen eski başpehlivan Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine başpehlivan Elvan saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski başpehlivandan Tokatlı başpehlivana saldırı! Takip edip, yeğenleriyle darp etti

“ÖZÜR DİLEMEMİ İSTEDİ”

Serhat Elvan, yaşananları şöyle anlattı:

Cuma günü Veziköprü'de lig güreşleri başlamıştı. 2'nci gününde Vezirköprü için yola çıktım. Kahvemi aldım eşimle telefonda konuşuyordum. O arada Ş.Y. geldi. Paylaştığım yazı için özür dilememi istedi. ‘Paylaştığım yazıda bir sıkıntı yok, bunda özür dilenecek bir şey de yok' dedim. O arada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum kafamı çevirdim. O anda Ş.Y. bana vurdu.

Eski başpehlivandan Tokatlı başpehlivana saldırı! Takip edip, yeğenleriyle darp etti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun

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