Can Uzun, Leao beklerken sürpriz transfer: TFF 1'inci Lig'den Galatasaray'a döndü

Rakiplerinin aksine şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarından tepki görüyor. Gündeminde Rafael Leao, Can Uzun, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora olan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer haberi geldi. Sarı-kırmızılılar, Manisa FK'den 22 yaşındaki sol bek Umut Erdem'i kadrosuna kattı.

Sosyal medyada "Transferler nerede" etiketiyle eleştilerin odağında yer alan Galatasaray, altyapısından yetişen ve Şubat 2023'te sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.

Umut Erdem

ANLAŞMA 3 YILLIK

Sarı-kırmızılı kulüp, Manisa FK forması giyen Umut Erdem ile sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan oyuncu, Galatasaray ile 2029 yılına kadar anlaşma sağladı.

Galatasaray'da savunmanın soluna Ismail Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş'ın ardından bir alternatif daha geldi.

MANİSA FK PERFORMANSI

Profesyonel kariyeri Ocak 2023'te başlayan Umut Erdem, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa FK'de 54 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 30 maçta görev yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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