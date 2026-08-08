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Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

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Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı
Fotoğraf Başlığı Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

Kayseri'de 22 kişinin yaralandığı, 62 yaşındaki Gülümser Olgun’un hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin kahreden bir detay ortaya çıktı. Olgun’un eşinin direksiyon başında uykuya daldığını iddia ettiği şoförü defalarca uyardığı, şoförün “İstediğin yere şikayet et, sana firma numarasını vereyim ve benim sana böyle söylediğimi söylersin” dediği öğrenildi.

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Hatay'dan Kayseri'ye giden Ali Osman Ulusoy otobüs firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrilmiş, Antakyalı 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Olgun, Dikmece Mahallesi'nde defnedilirken, 36 yıllık eşi Zeynettin Olgun dehşeti anlattı.

Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı
Başlık ResmiKayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

“HAYAT ARKADAŞIM GİTTİ"

Kaza öncesinde otobüs şoförünün uykuya daldığını söyleyerek sık sık uyardığını ve uyarılarına karşılık ‘Biz şoförüz' cevabını aldığını iddia eden Olgun “Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti" dedi.

Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı
Başlık ResmiKayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

“UYUDUĞUNU SÖYLEDİM, UMURSAMADI”

Olgun, yaşananları şöyle anlattı:

Topboğazı'nda otobüsün sol ön tekeri patladı, 2 saat bekledik. Otobüs kalıp, Dörtyol'a doğru giderken şoför biraz uyukladı. Ben uyuduğunu söyledim ama umursamadı ve Adana'ya vardık saat 04.30 gibi. Mola sorduğumuzda aradaki 2 saatlik farkı kapatacaklarını söylediler. Ali Osman Ulusoy firmasıyla yolculuk yapıyorduk, şikayet edeceğimi söyledim. Bana ‘istediğin yere şikayet et, sana firma numarasını vereyim ve benim sana böyle söylediğimi söylersin' dedi. Ondan sonra İpekyolu'na kadar hiç mola vermedi, orada yarım saat mola verdi. Niğde'den Kayseri'ye doğru giderken yeniden uyukladı ve dikkat etmesini söyledim, ‘biz şoförüz' dedi.

Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı
Başlık ResmiKayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

“EŞİM ARABANIN ALTINA GİRDİ”

Olgun, kaza anını da şöyle anlattı:

Sağdan giderken, 08.00 gibi otobüsü bariyere vurdu. Ağaçları ve aydınlatma direklerini vurdu. Araba karşı şeride geçti. Araba yattığında benim eşim arabanın altına girdi. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ali Osman Ulusoy'un yetkililerinin bu anlattıklarımı dikkatle dinlemesini istiyorum, güvendikleri şoförlerine dikkat etsinler. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Bu hayatta bir ben bir de 3 evladım kaldık. Ben evlatlarıma hem annelik, hem de babalık yapacağım ama hangi şartlarda yapacağım zor olacak.

Kayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı
Başlık ResmiKayseri’deki otobüs faciasından skandal çıktı! Bir değil, iki değil…Defalarca söylemiş: 36 yıllık eşini kaybeden adam anlattı

NE OLMUŞTU?

Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kayseri
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