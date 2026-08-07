Bulgaristan sınırında kamyonetten değeri yaklaşık 500 bin euro olan değerinde 5 kilo 856 gram altın ile bandrolsüz 281 bin 400 adet sigara ele geçirildi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde piyasa değeri 500 bin euroyu aşan altın ve sigara ele geçirildi.

Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda giriş yapan kamyonette 5 kilo 856 gram altın ile bandrolsüz 281 bin 400 adet sigara bulundu.

Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Sınır kapısında 500 bin Euro değerinde operasyon

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçak ürünlere Bulgar gümrük ve sınır polisi ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Sınır kapısında 500 bin Euro değerinde operasyon

DEĞERİ 500 BİN EURONUN ÜZERİNDE

Bulgaristan sınır ajansı yetkilileri, ele geçirilen altın ve sigaraların toplam değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu belirtti.

Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Sınır kapısında 500 bin Euro değerinde operasyon

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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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