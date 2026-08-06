Faizsiz 800 bin TL araç finansmanı! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

Yüksek faiz ortamı ve taşıt finansmanında erişim imkanlarının kısıtlı olması, otomobil satışları üzerinde ciddi baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Ocak-temmuz döneminde satışlarda %12’lik gerileme dikkat çekmişti. Tüketiciler ise her geçen gün tasarruf finansmanı şirketlerine daha fazla yöneliyor. 800 bin TL faizsiz finansman talep eden bir tüketici, taşıtını ne zaman alabilir? Taksitler ve maliyetler kaç TL? İşte detaylar…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,14 geriledi ve 502 bin 712 adet olarak gerçekleşti.

Pazarın %84,4'ünü vergi oranları düşük A, B ve C segment araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 276 bin 976 adetlik satışla %55,1 pay aldı ve ilk sırada konumlandı. En çok tercih edilen gövde tipi ise %65,5 pay ve 329 bin 443 satışla SUV modeller oldu.

SATIŞLAR NEDEN GERİLEDİ

Sadece temmuz verileri dikkate alındığında otomobil pazarındaki daralmanın %25,79’a ulaşması dikkatlerden kaçmadı. Sektör temsilcileri Orta Doğu’daki riskler, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, altın fiyatlarındaki düşüş ve servet etkisinin güç kaybetmesi, sıfır km araçlarda yüksek fiyatlar ve otomobil fiyatlarının enflasyon karşısında reel değer kaybı yaşamasını, satışlardaki düşüşün önemli gerekçeleri arasında gösterdi.

YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Öte yandan yüksek faiz ortamı ve taşıt finansmanında erişim imkanlarının kısıtlı olması da otomobil satışları üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Bugün itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanı oranlarına bakıldığında; 12 ay vadede %33 olan en düşük finansman maliyeti 24 ayda %60’a kadar yükseliyor. Bu maliyetler taşıt fiyatına eklenince tüketicinin alım iştahı düşüyor.

BDDK tarafından açıklanan veriler de taşıt finansmanı hacminin son 13 haftada 45,2 milyar TL’den 42 milyar TL’ye kadar gerilediğini gösteriyor.

Faizsiz 800 bin TL araç finansmanı! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

‘EL BİRLİĞİ’NE TALEP ARTIYOR

Faiz baskısından kurtulmak isteyen tüketiciler ise ‘el birliği’ sistemi olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketlerine başvuruyor. Faizsiz para veren tasarruf finansmanı şirketlerinin toplam taşıt finansmanı içindeki payının, son dönemde banka kredilerinin oldukça üzerine çıkması da dikkat çekmişti.

BDDK tarafından yeni yapılan düzenleme ile tasarruf finansmanı şirketleri en erken teslimatı altıncı ayda yapıyor. Talep edilen finansman tutarı, aylık taksit miktarı ve vadeye göre bu teslimat süresi uzayabiliyor.

800 BİN TL FAİZSİZ FİNANSMAN

Bugün tasarruf finansmanı şirketlerinden peşinatsız 800 bin TL taşıt finansmanı talep eden bir tüketici için; 20 aylık süreçte maliyet, teslimat ve ödeme planı şöyle gerçekleşiyor:

-Talep edilen finansman: 800 bin TL

-Peşinat: Yok

-Organizasyon ücreti (peşin ya da taksitle): 56 bin TL (%7,0)

-Aylık taksit: 40 bin TL

-Başlangıç: Eylül 2026

-Teslimat: Haziran 2027

-Bitiş: Nisan 2028

-Toplam maliyet: 856 bin TL