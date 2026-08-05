BES yatımcılarının çoğu, portföyünün BES şirketi tarafından yönetildiğini düşünüyor. Bunun en yanlış varsayımlardan biri olduğunu belirten BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “BES şirketleri sadece aracı kurumlardır. Parayı tahsil edip, portföy yönetim şirketine aktarıyorlar. Katılımcının birikimini yönetmek gibi yetki ve sorumlulukları yok” uyarısında bulundu. Aktaş, BES yatırımcısının izleyebileceği 4 yolu da açıkladı.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ağustos itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemindeki katılımcı sayısı 18,15 milyon kişi olurken, toplam fon büyüklüğü geçen haftaya göre sınırlı artışla 2,44 trilyon TL’ye yükseldi.

Son dönemde BES’teki getiriler, havuzdan en büyük payı alan altın ve borsadaki zayıf görünümle geriledi. Yaklaşık 6 aydır havuzdaki birikim 2,5 trilyon TL’ye yakın seviyelerde seyrediyor.

BES’TE EN BÜYÜK YANILGI

Yatırımcıların “para kazanamadığına” yönelik serzenişlerinin arttığına dikkat çeken BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “BES'te en yanlış varsayımlardan biri, katılımcının portföyünü BES şirketinin yöneteceğini düşünmek. BES şirketleri aslında sadece aracı kurumlardır. Katılımcının parasını tahsil edip, portföy yönetim şirketine aktarıyorlar. Katılımcının birikimini yönetmek gibi bir yetki ve sorumlulukları yok” uyarısında bulundu.

BES yatırımcısının büyük yanılgısı! Uzman isim, 4 madde ile anlattı

4 TERCİH SEÇENEĞİ VAR

BES katılımcısının portföyünü yönetirken 4 tercihte bulunabileceğini aktaran Aktaş, bunları şöyle sıraladı:

1- Yatırımcının BES’teki fonlarını kendisinin seçmesi ve kendisinin değiştirmesi… Bu seçenekte katılımcılar bir yılda 12 defa fon değişikliğine gidebiliyor.

2- Fonların yönetiminin robo-danışmana emanet edilmesi… Bu seçenekte yatırımcılar BES şirketiyle en az 1 yıllık sözleşme yapıyor. Sözleşmeden sonraki 12 aylık dönemde katılımcı, fon dağılımını değiştiremiyor. Bireysel Emeklilik Sisteminin robo danışmanları; kullanıcıların yaş, risk profili gibi verilerini analiz ederek en uygun fon dağılımını otomatik öneriyor. Robo danışman aynı zamanda piyasa hareketlerine göre portföyü optimize eden dijital algoritma sistemleridir.

3- Fonların yönetimini, BES şirketinin anlaşmalı olduğu bir portföy yönetim şirketine de devredilebilir. Bu hizmet de fon yönetimi ücretine tabidir ve BES şirketiyle en az 1 yıllık sözleşme imzalanıyor.

4- Birikimler “hayat döngüsü” fonlarına da aktarılabiliyor. Böylece yaş ilerledikçe BES şirketi o yaşa uygun “hayat döngüsü” fonunu önerecek ve katılımcı fon dağılım değişikliğiyle uğraşmayacak.

BES yatırımcısının büyük yanılgısı! Uzman isim, 4 madde ile anlattı

ÇOĞU KATILIMCI BİLMİYOR

Katılımcıların çoğu zaman fon dağılımı değişikliği yapabileceklerini bilemediğini belirten BES Uzmanı Aktaş “Bilenler de bu seçeneklerin farkında olmadığı için fonlarını yönetemiyor ve suçu sisteme yüklüyor” yorumunu paylaştı.