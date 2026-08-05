Orta Doğu’daki belirsizlikle birlikte son 1 haftada gecelik fonlamanın %40’tan devam etmesi, konut finansmanında sınırlı da olsa artışı tetikledi. Geçen hafta %2,80 olan en düşük oran bu hafta %2,89 oldu. Bu süreçte 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL’ye yükseldi? En uygun finansman oranları hangi bankalarda? Konut fiyatları ve ipotekli satışlarda son tablo nasıl? Detaylar haberimizde…

Piyasalarda ağustos başlarken, ev alma planı olan vatandaşlar da finansman oranlarında düşüşe kilitlendi. Ancak Orta Doğu’daki belirsizlikle birlikte son 1 haftada gecelik fonlama oranlarının da %40’tan devam etmesi, konut finansmanı oranında sınırlı da olsa artışı beraberinde getirdi. Geçen hafta %2,80 olan en düşük konut finansmanı oranı, bu hafta %2,89 oldu.

EN DÜŞÜK FİNANSMAN ORANLARI

5 Ağustos itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen konut finansmanı oranları şöyle:

Katılım Bankası Konut Finansman Oranı Vakıf Katılım %2,89 Albaraka Türk %2,90 Türkiye Finans %2,95 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

(İnternet sitelerindeki oranlar dikkate alınmıştır.)

1,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 1,5 milyon TL konut finansmanı için örnek ödeme tablosu ise şöyle:

Özellik Değer Finansman Tutarı 1,5 milyon TL Finansman Oranı %2,89 Finansman Vadesi 120 ay Aylık Taksit 44 bin 818 TL Toplam Geri Ödeme 5 milyon 378 bin 138 TL

FİNANSMAN HACMİ ARTIYOR

Oranlardaki yüksek seyre rağmen tüketicilerin bankalardan talep ettiği finansman hacminde artış devam ediyor. BDDK verilerine göre 24 Temmuz itibarıyla toplam konut finansmanı hacmi 812 milyar liraya yaklaştı. Bu rakam, bir önceki hafta 808 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Konutta oranlar yükseldi! 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi…

SATIŞLARDA GERİLEME

Bu yılın ocak-haziran döneminde konut satışları ise 2025'in aynı dönemine göre %3,1 geriledi ve 699 bin 516 olarak gerçekleşti. İlk yarıda yüksek finansman maliyetlerine rağmen İpotekli konut satışı, %32,2 arttı ve 142 bin 794 adede çıktı. İpotekli satışların toplam içindeki payı da %20’ye çıkarken, sektör temsilcileri, tasarruf finansmanı şirketleri tarafından yapılan teslimlerin de bunda etkili olduğunu ifade ediyor.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi ise haziranda yıllık bazda %24,5’lik nominal fiyat artışına işaret etti. Ancak aynı dönemde son 1 yıllık TÜFE dikkate alındığında konut fiyatlarında %-5,8 oranın reel düşüş yaşandı.