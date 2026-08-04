500 bin TL'nin getirisi yükseldi! Ağustos başlarken işte son oranlar…

Merkez bankasının politika ve fonlama oranları kâr payı getirileri için kritik gösterge olarak takip edilirken; geçen hafta en yüksek %40,38 olan oran, bu hafta sınırlı da olsa yükseldi. Katılım bankaları tarafından ağustosun ilk haftasında ilan edilen kâr payı oranları hangi seviyelerde? 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

Enflasyonun temmuz ayında %1,78 ile ılımlı gelmesinin ardından dikkatler muhtemel bir faiz indirimi için merkez bankasına çevrildi. TCMB, son durumda politika faizini %37’de sabit tutarken, piyasa fonlaması %40’tan gerçekleşiyor.

Yıllık TÜFE’nin de %31,75’e çekilmesiyle enflasyon/fonlama faizi makası da 8,25 puan gibi son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu görünümün, TCMB’ye de faiz indirimi için alan açtığı beklentisi öne çıkmaya başladı.

ENFLASYONDA SON DİNAMİKLER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan analizde “Sağlık grubunda muayene katılım payı düzenlemesinin getirdiği 0,32 puanlık yukarı yönlü etki, tek seferlik fiyat şoku olarak izole edilmelidir. Ulaştırma (0,44 puan) ve taze meyve-sebze kaynaklı gıda (0,40 puan) gruplarındaki artışlara karşılık, giyim ve ayakkabı grubunun enflasyonu 0,28 puan aşağı çekmesi, iç talep koşullarındaki dengelenmenin fiyatlar genel seviyesine sirayet ettiğini göstermektedir” denildi.

500 bin TLnin getirisi yükseldi! Ağustos başlarken işte son oranlar…

PETROL NASIL YANSIYACAK?

Çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüş eğiliminin (TÜFE B: %30,98 ve TÜFE C: %29,91,) dezenflasyonist sürecin ana eğiliminin de korunduğunu gösterdiği ifade edilen analizde “Orta Doğu’daki jeopolitik risk priminin düşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında gözlemlenen küresel geri çekilme, üretim maliyetleri ve ithal enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde maliyet yönlü şokların, yerini daha ılımlı bir seyre bırakacağını göstermektedir” görüşü paylaşıldı.

TCMB’YE ALAN AÇILDI

Fiyatlama davranışlarındaki iyileşmenin, Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonunda da rasyonel bir normalleşme için alan açtığı ifade edilen analizde “Likidite yönetiminin sadeleşmesi amacıyla, mart ayında ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine 10 Eylül PPK toplantısına kadar yeniden başlanması, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliği açısından elzem bir adım olacaktır” yorumu öne çıkarıldı.

500 bin TLnin getirisi yükseldi! Ağustos başlarken işte son oranlar…

YIL SONU TAHMİNLERİ

Mevcut makroekonomik veri setinin, TCMB'nin faiz indirimi döngüsüne 10 Eylül PPK toplantısında 100 baz puanlık indirimle yeniden başlaması için gerekli zemini hazırladığı da savunulan analizde “Dezenflasyonist eğilimdeki bu yapısal toparlanma ekseninde, 2026 yıl sonu için TÜFE beklentimizi %28,8, politika faizi beklentimizi %34,0 seviyesinde koruyoruz” denildi.

KÂR PAYI GETİRİLERİ

TCMB’nin politika ve fonlama oranları, katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı getirileri için kritik bir gösterge olarak takip ediliyor. Geçen hafta katılım hesaplarında en yüksek %40,38 olan oranın, bu hafta sınırlı da olsa yükselmesi dikkat çekiyor.

4 Ağustos itibarıyla ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kar Payı Oranı Türkiye Finans %40,46 Hayat Finans %37,90 Kuveyt Türk %36,05 Dünya Katılım %33,30 Albaraka %32,05 Vakıf Katılım %31,99

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelere göre farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin getiri tablosu şöyle: