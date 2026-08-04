Faiz indirimi ne zaman? TÜFE'nin ardından son tahminler geldi

Enflasyon temmuzda %1,78 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %32,11’den %31,75’e geriledi. Veri sonrası “faiz indirimi ne zaman başlayacak” ve “yıl sonunda enflasyon kaç olacak” soruları da artarken; İş Yatırım, Akbank Ekonomik Araştırmalar ve BBVA Research tarafından yapılan analizlerde çeşitli senaryolar dikkate alınarak son tahminler paylaşıldı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişlerin ardından dikkatle beklenen temmuz enflasyonu belli oldu. Yıl ortası fiyat güncellemelerinin yansımalarının da takip edildiği enflasyon, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçen ay %1,78 oldu. Yıllık TÜFE ise %32,11’den %31,75’e geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerine dair raporlar da gelmeye başladı.

ÖNCE ‘ÖRTÜK’ İNDİRİM

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, baz senaryoda TCMB’nin ekim-kasım aylarında fonlamayı kademeli olarak politika faizine kaydırarak 300 baz puanlık fiili faiz indirimine gidebileceği, bu “örtük” indirimin ardından Aralık PPK toplantısında 150 baz puanlık ilave indirimle toplantı bazlı indirim döngüsünü başlatabileceği tahmin edildi. Yıl sonu politika faizi beklentisi de %35,5 olarak öngörüldü.

OLUMLU SENARYODA…

Analizde ayrıca ‘dokuz defa müjdelenen’ ABD-İran ateşkesinin gerçekleşmesi ve ağustos TÜFE verisinin beklentilerden iyi gelmesi halinde ise, para politikasında da gevşemenin eylül-ekim aylarında gerçekleşebileceği, toplantı bazlı faiz indirimlerinin 22 Ekim tarihinde başlayabileceği görüşü paylaşıldı.

Jeopolitik koşulların daha fazla kötüleşmediği, kalıcı bir kuraklık şoku yaşanmadığı ve genel seçimlerin 2028 senesinde gerçekleştiği baz senaryoda, 12 ay içinde enflasyonun da %23-24 aralığına düşebileceği tahmin edildi.

Faiz indirimi ne zaman? TÜFEnin ardından son tahminler geldi

10 EYLÜL BEKLENTİSİ

Kısa vadede enflasyon öngörüsü üzerindeki temel riskler ise “ABD-İran savaşının enerji altyapısına zarar verecek şekilde uzaması, Rusya-Ukrayna savaşının deniz ticareti üzerindeki olumsuz etkilerinin sertleşmesi ve Avrupa’dakine benzer bir kuraklığın Türkiye’yi de vurması” olarak sıralandı.

Jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve rezerv biriktirme ihtiyacı sebebiyle 10 Eylül PPK toplantısında politika faiz oranının sabit tutulacağı görüşü de öne çıkarıldı.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde ise Orta Doğu’daki tansiyonun düştüğü ve emtia fiyatlarının yeniden hızla gerilediği iyimser senaryoda yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminleri sırasıyla %29 ve %35 olarak paylaşıldı.

Faiz indirimi ne zaman? TÜFEnin ardından son tahminler geldi

KÖTÜMSER SENARYODA…

Jeopolitik gerilimlerde gevşeme olmadığı kötümser senaryoda ise ilave enflasyonist baskılarla birlikte fonlama faizinin %40’ta kalabileceği riskine de dikkat çekilirken “Bu senaryodaki riskin ortadan kalkması için hem petrol fiyatlarının gerilemesi hem de eşel mobilin bu gerilemeyi yurt içi fiyatlara eş zamanlı yansıtacak şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

BBVA’NIN ÖNGÖRÜLERİ

Bu arada BBVA Research ise, 2026 yılının ikinci yarısında enerji fiyatlarında normalleşme ve ihtiyatlı bir politika varsayımıyla %30'luk yıl sonu enflasyon tahminini koruduğunu açıkladı. TCMB'nin gelecek hafta açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu'ndaki iletişiminin yakından izleneceğini aktaran BBVA Research, fonlama maliyetinin eylülden itibaren politika faizine doğru normalleşmeye başlamasını ve şartların da elverişli olması halinde politika faizinin yıl sonunda %36 olmasını öngörüyor.