Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay jeopolitik risklerde artış ve sıkı para politikasının etkisini sürdürmesiyle birlikte %-4,70 değer kaybetti ve 13.458’den temmuzu tamamladı. Analistler endekste 12.900’ü destek ve 13.600’ü direnç olarak gösteriyor. Bu arada geçen ay borsadan pozitif ayrışan ve yükselen hisseler de dikkat çekti. En çok prim yapan hissede getirinin %50’ye dayandığı görüldü.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi temmuz ayında %-4,70 değer kaybı yaşadı ve 13.458 puandan kapanış yaptı. Endeks ay içerisinde en düşük 13.216 ve en yüksek 14.629 puanı test etti. Kapanış ise aylık düşük seviyeye daha yakın bir noktadan gerçekleşti. BİST 100’ün temmuzun son işlem gününde 10 haftanın en düşük seviyesini test etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 13.500-13.600 desteği temmuzda aşağı kırılırken, bu bölge ilk direnç konumuna geçti. Daha aşağıda ise 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 12.900 seviyesi ana destek olarak gösteriliyor.

BORSA NEDEN GERİLEDİ?

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan haftalık değerlendirmede “TCMB’nin politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından enflasyonda beklenen gecikmelere yönelik vurgular ve jeopolitik gelişmelerin getirdiği belirsizlikler, Türkiye’de varlık fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor” denildi.

Düşen borsada bu hisseler yükseldi! Aylık getiriler %50’ye dayandı

HALKA ARZLARIN ETKİSİ

Analizde Borsa İstanbul’da bilanço sezonuna ilişkin temkinli tahminlerin ve artan halka arzların piyasa likiditesini dağıtmasının ve faiz indirimi beklentilerindeki zayıflamanın satış baskısını artırdığı görüşü dile getirilirken; orta/uzun vadeli yatırımcılar açısından Borsa İstanbul’da seçici ve kademeli pozisyon oluşturma fırsatlarının oluştuğuna da dikkat çekildi.

BİLANÇOLAR İZLENİYOR

Bu arada borsa şirketleri, ikinci çeyrek bilançolarını da açıklamaya başladı. Henüz az sayıda şirketin finansal sonuçları belli oldu. Büyük şirketlerden Akbank 2026 yılının ikinci çeyreğinde 15,2 milyar TL ve Yapı Kredi Bankası 10,7 milyar TL net kâr açıkladı. Akbank’ta ilk çeyreğe göre %-20 olan kârlılıktaki gerileme, Yapı Kredi’de %-47 olarak gerçekleşti.

Trive Yatırım tarafında yapılan değerlendirmede “İkinci çeyreğe ilişkin şimdiye kadar gelen bilançolar, negatif beklentileri pekiştirdi. Bunun yanı sıra yüksek çarpanlarla işlem gören hisselerdeki satışlar da endeks üzerinde ek baskı oluşturdu” görüşü paylaşıldı.

Düşen borsada bu hisseler yükseldi! Aylık getiriler %50’ye dayandı

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Endeksin değer kaybı yaşadığı temmuz ayında BİST 100 kapsamında yer alan bazı hisseler ise pozitif ayrıştı. Geçen ay en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:

-PASEU: 155,00 TL (%49,90)

-EFOR: 20,74 TL (%42,15)

-ODINE: 2,500,00 TL (%30,28)

-TUPRS: 295,25 TL (%29,78)

-RALYH: 241,50 TL (%26,04)

-MAGEN: 36,90 TL (%17,67)

-GRSEL: 356,00 TL (%16,34)

-AKSEN: 94,15 TL (%15,88)

-TKFEN: 154,50 TL (%14,61)

-TRMET: 124,50 TL (%12,16)