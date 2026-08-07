Salah yazılı Galatasaray formasıyla gönlünü aldı: Hepsini gidip bulacağım

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı’nda karşılayan Kaan Yıldırım, bordo-mavili taraftarların uyarısıyla formasını çıkarmak zorunda kalmıştı. Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Galatasaray taraftarı Yıldırım'a, Mısırlı yıldızın adının yazılı olduğu sarı-kırmızılı forma hediye edildi.

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ı, İstanbul’da karşılamak için Galatasaray formasıyla Atatürk Havalimanı’na giden Kaan Yıldırım, bordo-mavili taraftarların uyarısıyla üstündeki formayı çıkarmıştı. Bu görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından Trabzonlular Federasyonu, Yıldırım’ın gönlünü almak için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASI HEDİYE ETTİ

Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, sarı-kırmızılı bir forma aldı ve arkasına Salah’ın adını yazdırdı. Öksüz, daha sonra Kaan Yıldırım’a ulaşarak, formayı kendisine hediye etti.

Mohamed Salah için toplanan kalabalık içindeki genç taraftarın, Galatasaray formasını çıkardığı anlar kameralara böyle yansımıştı.

Başkan Öksüz, "Salah’ın Trabzonspor’a gelmesine nasıl sevindiysek, sana yapılana da o kadar mutsuz olduk" diyerek, bir sene boyunca Kaan Yıldırım ne zaman Trabzon’a, Trabzonspor maçına gelmek isterse ağırlayacağını ve bilet masraflarını karşılayacağını söyledi.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Mohamed Salah, tribünleri selamladı.

"HEPSİNİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIM"

İsmail Turgut Öksüz, "Trabzonluların üzdüğü her Galatasaraylı, her Fenerbahçeli, her Beşiktaşlıyı gidip bulacağım. Onların da gönlünü alacağım" ifadelerini kullandı.

"BENİ DÜŞÜNDÜ, ÇOK MEMNUN OLDUM"

Bir telefon edilmesinin bile gönlünün alınmasına yettiğini belirten Kaan Yıldırım, "Turgut ağabeyim beni düşündü aradı, kırmadı. Aslında telefonla araması yeterliydi ama geldi, gönlümü aldı. Forma hediye etti. Teşekkür ederim, çok memnun oldum" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası