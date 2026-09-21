Emine Erdoğan, dünyaya seslenecek: Çocukları koruyalım

Emine Erdoğan’ın New York gündemi yoğun! İklim, kalkınma ve çocuklar için düzenlenecek etkinliklere katılacak, Melania Trump’ın davetinde lider eşleriyle bir araya gelecek.

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BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile New York’a gelecek olan Emine Erdoğan, New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni’ne katılacak Emine Erdoğan’ın ABD’deki gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak.

Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek “Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek” başlıklı toplantıya da iştirak edecek ve bir konuşma yapacak.

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın vereceği davette, devlet ve hükûmet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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