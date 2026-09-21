Emine Erdoğan, dünyaya seslenecek: Çocukları koruyalım
Emine Erdoğan’ın New York gündemi yoğun! İklim, kalkınma ve çocuklar için düzenlenecek etkinliklere katılacak, Melania Trump’ın davetinde lider eşleriyle bir araya gelecek.
BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile New York’a gelecek olan Emine Erdoğan, New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni’ne katılacak Emine Erdoğan’ın ABD’deki gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! BM Genel Kurulu'nda kritik mesajlar verecek
Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek “Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek” başlıklı toplantıya da iştirak edecek ve bir konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! BM Genel Kurulu'nda kritik mesajlar verecek
Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın vereceği davette, devlet ve hükûmet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.