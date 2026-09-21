Burak Duvarı’nda siyonist zorbalık! Netanyahu, fanatiklerle baskın düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilim yeniden yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki bakanlar, Yom Kippur öncesinde Burak (Ağlama) Duvarı’na baskın düzenledi.

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Katil İsrail’in terörist Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükûmetinden bazı bakanlar ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli ile birlikte, Yahudilerin önemli dinî günlerinden biri olan “Yom Kippur” (Kefaret Günü) öncesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı’na baskın düzenledi. Kudüs Valiliği’nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Vadi Caddesi’nden geçerek Burak Duvarı Meydanı’na girdiği belirtildi. Valilik, gaspçı İsrailli grupların baskınlarına karşı koymak ve “işgal planlarını boşa çıkarmak” amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya gelme çağrısı yaptı. Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 100 İsrailli işgalci terörist de, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ayrıca katil sürüsü İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus kentlerinde Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı. Aynı şekilde Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalci teröristler de, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 300 koyunu çaldı ve bir su hattını kesti.

Doğu Kudüs’teki Burak (Ağlama) duvarına akın eden binlerce Yahudi, soykırımcı Netanyahu liderliğinde ayin yaptı. Hamas, “Netanyahu’nun Burak Duvarı’na baskını tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa’nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırıdır” tepkisini gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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