Ugandalı yine coştu! Tuhaf general, Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye’ye yönelik tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelen Ugandalı General Muhoozi Kainerugaba bir kez daha Türkiye’ye saldırdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

“Twitter Generali” lakaplı Kainerugaba, bu kez de babası Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’ye yönelik eleştirileriyle bilinen siyasi muhalif Fred Lumbuye’nin Türkiye tarafından iade edilmemesini gerekçe göstererek Türkiye ile askerî ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ugandalı generalden çok konuşulacak hamle! Ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi yaptığı açıklamada, “Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye ile olan bütün savunma ve askerî iş birliğini şu andan itibaren geçerli olmak üzere askıya almıştır. Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma ve askerî iş birliğine ilişkin sorunlar halledilene kadar yürürlükte kalacaktır.” dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Ugandalı general Kainerugaba, daha önce de Türkiye’yi hedef almış sonra da özür dilemek zorunda kalmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala