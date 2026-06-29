Uganda'da, NTV ve Daily Monitor'ün de aralarında bulunduğu Nation Media Group bünyesindeki yayın kuruluşlarının ofisleri, Uganda Devlet Başkanının oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın talimatıyla kapatıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kainerugaba, "Uganda'da istediğim herhangi bir medya kuruluşunu kapatma yetkisine sahibim." dedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olan Kainerugaba, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Uganda'da istediğim herhangi bir medya kuruluşunu kapatma yetkisine sahibim." ifadesini kullandı.

YETKİNİN BABASI TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ SAVUNDU

Bu yetkiye 2017'den bu yana sahip olduğunu belirten Kainerugaba, bu yetkinin kendisine babası tarafından verildiğini savundu. Nation Media Group ofislerini kapatan Kainerugaba, "Bundan sonra Uganda'daki tüm medya kuruluşları kurallara uyacak." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Uganda ordusuna bağlı birlikler, başkent Kampala'daki medya ofisi önünde konuşlandırıldı.

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Daily Monitor, merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Nation Media Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

EN AZ 6 BASIN YAYIN KURULUŞU KAPATILDI

Ülkedeki Ulusal Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Nation Media Group bünyesindeki en az 6 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu adımdan ve medya ekosistemi üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Daha önce de Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada alabileceği gibi tartışmalı açıklamalarla gündeme gelen Kainerugaba, Uganda'yı 1986'dan bu yana yöneten babası Museveni tarafından Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.​​​​​​​

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