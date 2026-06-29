Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar gözaltına alındı.
- Tamar Tanrıyar hakkında cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla resen soruşturma başlatılmıştır.
- Tanrıyar için gözaltı kararı verilmiştir.
- Tanrıyar, Kuşadası'nda polise teslim olmuştur.
- Gözaltına alınan Tanrıyar, İstanbul'a getirilecektir.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yurtdışından kendisi gelerek teslim olduğunu açıklamıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları yöneltilen Tanrıyar için gözaltı kararı verilmişti.
Tamar Tanrıyar'a Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı!
KUŞADASI'NDA TESLİM OLDU
Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda polise teslim olduğu ve gözaltına alınan Tanrıyar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir.”