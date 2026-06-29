Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları yöneltilen Tanrıyar için gözaltı kararı verilmişti.

KUŞADASI'NDA TESLİM OLDU

Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda polise teslim olduğu ve gözaltına alınan Tanrıyar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

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