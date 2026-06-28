İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen deneme başarıyla sonuçlanırken, organizasyon sonunda yeni hedefin 15 bin kişiyle zeybek rekoru olduğu açıklandı.

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtan tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı.

Rekor denemesi öncesinde Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, katılımcılara uygulanacak kurallar hakkında bilgi verdi. "Horon bizumdur" sloganıyla bir araya gelen folklor ekipleri, oluşturdukları dev horon halkasıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Guinness'e damga vurdu! 5 bin kostümlü folklorcudan tarihi rekor

"HORON DA BİZİM, HALAY DA BİZİM"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, halk oyunlarının Türkiye'nin ortak kültürel mirası olduğuna dikkat çekerek, "Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu" dedi.

Ortaya çıkan manzaranın Türkiye'nin birlik ve beraberliğini yansıttığını ifade eden Gül, "Rabb'im birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin. Bu vesileyle emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise organizasyonun yalnızca bir rekor denemesi olmadığını belirterek, "Bu, ülkemiz açısından çok büyük bir organizasyon. Devletimizle ve milletimizle bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğimiz en önemli etkinliklerden biri. Biz kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkıyoruz. Hiç kimsenin kültür yağmacılığına müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

Güler ayrıca gelecek yıl yeni bir dünya rekoru hedeflediklerini açıklayarak, "İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla zeybek rekoru kırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye Guinness'e damga vurdu! 5 bin kostümlü folklorcudan tarihi rekor

DENEME BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül'ün verdiği startın ardından yaklaşık 3 dakika boyunca aralıksız horon oynayan 5 bin folklorcu, Guinness hakemlerinin değerlendirmesini bekledi. Sonuçları açıklayan Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Türk Halk Oyunları kategorisindeki rekor denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Rekorun resmen tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve vatandaş büyük sevinç yaşarken, kutlamalar horon halkalarının yeniden kurulmasıyla devam etti.

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