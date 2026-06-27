Avrupa’yı esir alan ekstrem sıcak hava dalgası kitlesel sağlık krizlerine ve altyapı çökmelerine neden oluyor; Paris’te sadece bir günde 109 kişi hayatını kaybederken, Almanya’da termometrelerin 42 dereceyi vurmasıyla demiryolları durma noktasına geldi ve soğutucu stokları tamamen tükendi.

FRANSA’DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ: PARİS'TE ACİL DURUM PLANI Fransa’nın başkenti Paris, tarihi bir sağlık felaketiyle karşı karşıya. Kamu yayıncısı Franceinfo’nun acil sağlık hizmeti verilerine dayandırdığı habere göre, Paris’te sadece cuma günü aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle 109 kişi hayatını kaybetti. Üstelik bu çarpıcı bilançonun yalnızca evlerde ve kamusal alanlarda aniden fenalaşarak ölenleri kapsadığı; hastaneler ve huzurevlerindeki can kayıplarının bu sayıya henüz dahil edilmediği açıklandı. Normal şartlarda yılın bu döneminde günde ortalama 7 ölümün yaşandığı Paris’te, can kaybı oranı bir günde yaklaşık 15 katına çıktı. Kentte sadece bir günde 30 kişi sıcaklığa bağlı kalp krizi geçirirken, hastaneye kaldırılan bir hastanın vücut sıcaklığı 43,7 derece olarak ölçüldü. Yaşanan kriz nedeniyle Paris ve çevresindeki tüm hastanelerde "Acil Durum Planı" (Plan Blanc) devreye sokuldu. İzinli tüm sağlık personeli acilen göreve çağrılırken, yatak kapasiteleri artırıldı ve acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu. Fransız Meteoroloji Kurumu (Meteo-France), başkent dahil 37 vilayette en yüksek seviye olan "kırmızı", 48 vilayette ise "turuncu" alarm durumunun sürdüğünü ilan etti.

AVRUPA'YI KAVURAN ÖLÜMCÜL SICAK DALGASI TÜRKİYE KAPISINDA: "GELECEK HAFTAYA DİKKAT!"

Avrupa genelinde can kayıplarına ve altyapı çökmelerine neden olan cehennem sıcakları, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Meteoroloji uzmanları ve AKOM'dan peş peşe yapılan son dakika uyarılarına göre, Avrupa'yı esir alan ekstrem yüksek basınç sistemi yeni hafta itibarıyla yurt genelinde etkisini hissettirmeye başlayacak. Hafta sonundan itibaren kademeli olarak tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. MEGAKENT İSTANBUL'DA NEM PATLAMASI YAŞANACAK İstanbul'da halihazırda 29-30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, yeni haftayla birlikte 33-34 derecelere kadar tırmanacak. AKOM’dan yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde hafta boyunca hiçbir yağış beklenmezken tamamen güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Meteoroloji uzmanları, megakentteki poyraz fırtınasının şu an için bir nebze serinlik verdiğini ancak hafta sonundan itibaren rüzgarla birlikte nem oranının da ciddi şekilde artacağını vurguladı. İstanbul halkını "kuvvetli rüzgar ancak çok daha basık ve nemli bir hava" dalgasının beklediği açıklandı. POYRAZ KABUSU: ÜÇ KENTTE ORMAN YANGINI ALARMI Sıcak hava dalgasıyla birlikte Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın çok sert eseceğini belirten uzmanlar, bu durumun güneşin kavurucu etkisiyle birleştiğinde büyük bir felakete zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Çanakkale, Balıkesir ve İzmir-Foça hattında cuma gününden itibaren etkisini artıran kuvvetli poyrazın, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı bildirildi. Yetkililer bu kritik hat üzerinde her türlü ateşli aktiviteden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. İÇ ANADOLU VE GÜNEY KIPKIRMIZI: SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK Gelecek hafta sadece Marmara ve Ege değil, tüm Türkiye adeta kavrulacak. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz illerinde de termometrelerin 35 dereceyi hızla geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki çoğu kentte ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerini ölçecek.

AVRUPA'DA NÜKLEER SANTRALLERE "SICAK SU" FRENİ Avrupa genelinde nehir ve deniz suyu sıcaklıklarının kritik seviyeleri aşması, kıtanın en önemli enerji kaynakları olan nükleer santralleri de vurdu. Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede, nükleer reaktörleri soğutmak için kullanılan nehir sularının aşırı ısınması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla nehir yataklarına geri salınan sıcak su miktarındaki yasal sınırlamalar nedeniyle nükleer santrallerde üretim kapasitesi düşürülmeye başlandı. Uzmanlar, sıcak dalgasının sürmesi halinde Avrupa genelinde ciddi bir enerji arzı ve elektrik kesintisi krizinin tetiklenebileceği uyarısında bulunuyor.

AVRUPA'DA NÜKLEER SANTRALLERE "SICAK SU" FRENİ Avrupa genelinde nehir ve deniz suyu sıcaklıklarının kritik seviyeleri aşması, kıtanın en önemli enerji kaynakları olan nükleer santralleri de vurdu. Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede, nükleer reaktörleri soğutmak için kullanılan nehir sularının aşırı ısınması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla nehir yataklarına geri salınan sıcak su miktarındaki yasal sınırlamalar nedeniyle nükleer santrallerde üretim kapasitesi düşürülmeye başlandı. Uzmanlar, sıcak dalgasının sürmesi halinde Avrupa genelinde ciddi bir enerji arzı ve elektrik kesintisi krizinin tetiklenebileceği uyarısında bulunuyor.

VÜCUT SICAKLIKLARI HASTANELİK ETTİ Sıcak hava dalgası Almanya’da günlük yaşamı ve sosyal hayatı da tamamen felç etti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dormagen kentindeki bir huzurevinde oda sıcaklıklarının 35 dereceye fırlaması üzerine, 160 yaşlı binadan acilen tahliye edilerek daha serin olan alt katlara ve çevre tesislere taşındı. Huzurevinde bir yaşlının hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin sıcaklık olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. Köln İtfaiye Müdürlüğü Sözcüsü Ulrich Laschet ise durumun sadece yaşlıları değil, sağlıklı yetişkinleri de vurduğunu açıkladı. Laschet, bir binanın çatı katındaki dairelerden tahliye edilen ve vücut sıcaklıkları 42 derecenin üzerine çıkan 40 ila 60 yaşları arasındaki, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan 7 kişinin hayati tehlike kaydıyla yoğun bakıma alındığını duyurdu.

KLİMA VE VANTİLATÖR STOKLARI TAMAMEN TÜKENDİ Gelişmiş soğutma sistemlerinin evlerde yaygın olmadığı Almanya’da, halk serinlemek için elektronik mağazalarına akın etti. Yoğun talep patlaması nedeniyle ülkenin en büyük iki elektronik perakende devinin tüm mağazalarında ve depolarında klima ile vantilatör stokları tamamen tükendi. Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentindeki şubeleri arayan müşterilere, telesekreter üzerinden "Maalesef tüm klima ve vantilatör stoklarımız tükenmiştir, yeni tedarik sağlanamamaktadır" anonsu yapılmaya başlandı.

ORMAN YANGINLARI VE BOĞULMA VAKALARINDA PATLAMA Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde kuraklığa bağlı orman yangını riskinin en üst seviyeye (5. Seviye) ulaştığını duyurarak halkı ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı. Serinlemek için göl ve nehirlere akın edenlerin sayısındaki kontrolsüz artış, boğulma vakalarını da beraberinde getirdi. Cankurtaran dernekleri gözetimsiz sularda yüzülmemesi için acil çağrılar yapıyor.

YUNANİSTAN'IN FARKLI BÖLGELERİNDE ORMAN YANGINLARI BAŞLADI Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, İnebahtı ili yakınlarındaki Kato Mamulada bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Volos ilinin Kalon Neron bölgesi yakınlarında çıkan yangında ise bölgedeki kuru otlar ve zeytin ağaçları alev aldı. Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Viotia'nın Petra bölgesinde çıkan bir başka yangın nedeniyle bölge tahliye edildi. Bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderilen uyarıda, Petra bölgesinin tahliye edilmesi ve Livadia bölgesine gidilmesi istendi. Tüm yangınlar için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Uzmanlar, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Atina, Viotia, Orta Yunanistan, Eğriboz Adası, Mora Yarımadası ve Doğu Ege'de yangın riskinin yüksek olduğunu belirtti.

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