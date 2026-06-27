2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile İran arasında oynanan son hafta karşılaşmasının ardından gözler gruptaki puan durumuna çevrildi. İran'ın son 32 turuna yükselip yükselmediği ve turnuvadaki geleceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İran tur atladı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında son hafta heyecanı sürerken, G Grubu'nda Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Beraberlikle tamamlanan mücadele sonrasında Mısır üst tura yükselirken, İran'ın turnuvadaki durumu en iyi üçüncüler sıralamasına göre şekillenecek.

İRAN TUR ATLADI MI?

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki son maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından İran, grup aşamasını 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ancak bu puan, İran'ın son 32 turuna yükselmesi için tek başına yeterli değil.

Gruptaki sıralamaya göre Mısır 5 puanla ikinci sırayı alarak doğrudan üst tura yükselirken, İran üçüncü sırada kaldı. Turnuva formatı gereği en iyi üçüncü takımların da son 32 turuna yükselme şansı bulunduğu için İran'ın tur atlayıp atlamadığı diğer gruplarda oynanacak karşılaşmaların sona ermesinin ardından belli olacak. Bu nedenle İran'ın turnuvaya devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi.

İran tur atladı mı, son 32 turuna yükseldi mi?

Karşılaşmada Mısır 5. dakikada Saber'in golüyle öne geçerken, İran 14. dakikada Rezaeian'ın golüyle eşitliği sağladı. İran ikinci yarıda galibiyet için baskısını artırsa da 90+3. dakikada Khalilzadeh'in attığı gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece mücadele 1-1 sona erdi.

İRAN SON 32 TURUNA YÜKSELDİ Mİ?

İran, grup maçlarının tamamlanmasının ardından doğrudan son 32 turuna yükselip yükselmediği henüz belli değil. G Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

İran tur atladı mı, son 32 turuna yükseldi mi?

2026 FIFA Dünya Kupası formatında grup üçüncüleri arasında en iyi dereceyi elde eden takımlar da eleme turuna yükseliyor. Bu nedenle İran, diğer gruplardan gelecek sonuçları beklemek zorunda. Eğer puan ve averaj bakımından en iyi üçüncüler arasında yer alırsa son 32 turuna yükselecek, aksi durumda ise turnuvaya grup aşamasında veda edecek.

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