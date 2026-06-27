Altın yatırımcılarının son dönemde yeniden ilgi göstermeye başladığı Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulaması, hem devlet güvencesi hem de sunduğu ek getiri nedeniyle dikkat çekiyor. Peki, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası kapsamında hangi altınlar kabul ediliyor? 22 ayar bilezik ve kolyeler de bu kapsama giriyor mu?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulamasıyla evlerde ve banka kasalarında atıl durumda bekleyen altınlar ekonomiye kazandırılırken, yatırımcılar da altınlarını devlet güvencesiyle değerlendirme imkanı buluyor. Sisteme başvurmayı planlayan vatandaşlar ise ellerindeki altınların başvuru için uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik ve kolyeler kabul ediliyor mu? Hangi altınlar sisteme dahil ediliyor, hangileri kapsam dışında kalıyor?

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İÇİN HANGİ ALTINLAR UYGUN?

Külçe altınlar, Cumhuriyet/Darphane Altınları (Çeyrek, yarım, tam, Ata Lira vb.) ile gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar kabul edilmektedir.

22 AYAR BİLEZİK VE KOLYELER KABUL EDİLİR Mİ?

22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) görevliler tarafından kabul edilmeyecek.

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HANGİ ALTINLAR KİRA SERTİFİKASI İÇİN UYGUN DEĞİL?

Altınların üzerinde görevliler tarafından ayrıştırılması mümkün olmayan kısımların gözlenmesi durumunda söz konusu altınlar kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, Reşat Altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecek.

YIPRANMIŞ ALTINLAR KABUL EDİLMEZ

Yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması durumunda ve/veya yıpranma, aşınma gibi durumların oluştuğu gözlenmesi halinde söz konusu altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyebilecek.

22 AYAR TAKILARDAKİ ALTIN OLMAYAN PARÇALAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

22 ayar olan bilezik, kolye vb. altınların (takı), üzerinde altın olarak kabul edilemeyecek kanca vb. kısımlar (örneğin kolye birleşim yerleri), yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılacak ve söz konusu altın olmayan kısım ayrıştırıldıktan sonraki kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınacak.