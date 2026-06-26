Altın birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, katılım bankalarının sunduğu altın katılma hesabına ilişkin şartları araştırıyor. Hesap açılışında istenen minimum gram miktarı, vade seçenekleri ve kâr payı sistemi bankadan bankaya değişiklik gösterebilirken, birçok katılım bankasında uygulanan alt limit merak konusu oldu.

Altın yatırımını fiziki olarak saklamak yerine bankacılık sistemi üzerinden değerlendirmek isteyenler için sunulan altın katılma hesabı, hem altının değer artışından hem de kâr payı getirisinden yararlanma imkanı sağlıyor. Hesap açılışında talep edilen minimum altın miktarı ve vade seçenekleri ise yatırım yapmayı planlayanların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ALTIN KATILMA HESABI MİNİMUM KAÇ GRAMLA AÇILIR?

Altın katılma hesabı açılışında istenen minimum gram miktarı, bankaların ürün politikalarına göre değişebiliyor. Katılım bankalarının önemli bir bölümünde hesap açılışı için asgari 50 gram altın şartı uygulanıyor. Bazı bankalarda ise başlangıç limiti 100 gram veya daha yüksek seviyelerde belirlenebiliyor. Bu nedenle hesap açmadan önce ilgili bankanın güncel ürün şartlarının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Altın katılma hesabı, yatırımcıların gram altın cinsinden birikimlerini belirli bir vadeyle değerlendirmelerine imkan tanır. Katılım bankacılığı prensiplerine göre işletilen bu hesaplarda faiz yerine kâr payı sistemi uygulanır. Böylece yatırımcılar hem altının fiyatındaki değişimlerden faydalanır hem de vade sonunda oluşan kâr payından gelir elde edebiliyor.

Altın katılma hesabı minimum kaç gramla açılır?

ALTIN KATILIM HESABININ ÖZELLİKLERİ

Altın katılma hesabında işlemler genellikle 1 YAU = 1 gram (995/1000 saflıkta altın) esasına göre yürütülüyor. Hesaplar çoğunlukla 1, 3, 6 ve 12 ay standart vadelerle açılır. Bunun yanı sıra bazı bankalar, 32 günden başlayan kırık vadeli hesap seçenekleri de sunabilir.

Katılım bankalarının mobil şube ve internet bankacılığı hizmetleri sayesinde altın katılma hesapları kolayca açılıp yönetilebiliyor. Hesap sahipleri vade sonundaki altın bakiyelerini dijital kanallar üzerinden takip edebiliyor ve katılım hesaplarına sunulan diğer bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Hesap açılış şartları, minimum gram miktarı ve kâr payı oranları bankadan bankaya farklılık gösterebildiği için işlem öncesinde ilgili bankanın güncel duyurularının incelenmesi önem taşıyor.