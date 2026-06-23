Faizsiz finans uygulamalarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte katılım sigortacılığı da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Dayanışma esasına dayanan bu sistem, sigortacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere alternatif bir model sunuyor. İşte, katılım sigortacılığının temel ilkeleri...

Sigortacılık sektöründe son yıllarda öne çıkan uygulamalardan biri olan katılım sigortacılığı, risklerin ortak bir fon aracılığıyla paylaşılmasına dayanıyor. Yardımlaşma ve dayanışma anlayışı üzerine kurulan sistem, geleneksel sigortacılıktan ayrılan yönleriyle dikkat çekiyor.

KATILIM SİGORTACILIĞININ TEMEL İLKELERİ NELERDİR?

Katılım sigortacılığının temelinde dayanışma, risk paylaşımı ve faizsiz finans anlayışı bulunur. Katılımcılardan toplanan primler ortak bir fonda değerlendirilirken, bu fonlar yalnızca katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında kullanılır.

Katılım sigortacılığı sisteminde şeffaflık ve denetim önemli bir yer tutar. Uzman danışma kurulları yatırımların uygunluğunu takip ederken, bağımsız denetim kuruluşları da sistemin işleyişini düzenli olarak inceler. Ayrıca dönem sonunda oluşan artık değer katılımcılara dağıtılır.

Katılım sigortacılığının temel ilkeleri

KATILIM SİGORTACILIĞI KİMLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR?

Katılım sigortacılığı, faizsiz finans ilkelerine uygun ürün ve hizmetleri tercih etmek isteyen bireyler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bunun yanı sıra dayanışma esasına dayalı sigortacılık modeline ilgi duyan kişiler de bu sisteme yöneliyor.