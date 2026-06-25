Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansmana erişim büyük önem taşırken, katılım bankaları da çiftçilere ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere faizsiz finansman modelleriyle destek sunuyor. Peki, katılım bankaları çiftçilere hangi avantajları sağlıyor? İşte tarım finansmanında öne çıkan çözümler ve sundukları olanaklar...

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için finansmana erişim büyük önem taşıyor. Katılım finans modeli, faizsiz ve reel sektöre dayalı yapısıyla çiftçilerin üretim süreçlerine destek oluyor. Çiftçiler; gübre, mazot, tohum, zirai ilaç, ekipman, traktör ve sulama sistemleri gibi temel ihtiyaçlarını katılım finans prensiplerine uygun çözümlerle karşılayabiliyor. Çiftçiler, katılım finans prensiplerine uygun çözümlerle faaliyetlerini planlayabilir ve yatırımlarını güvenle hayata geçirebilirler.

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Katılım bankaları çiftçilere hangi avantajları sunuyor?

KATILIM BANKALARI ÇİFTÇİLERE HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR?

Katılım finans sisteminin, tarım bankacılığı alanında yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmakla yetinmeyip, tarım sektöründeki istihdama hitap etmesi ve ülkemizdeki girişimci çiftçilerin beklentilerine odaklanması azami fayda sağlayacaktır. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, iyi tarım uygulamaları, yüksek tarım teknolojileri, tarım odaklı dijital pazaryeri, akıllı tarım uygulamaları gibi tarım bankacılığı alanlarına da hitap etmek finansal katılımı artıracaktır.

Katılım finans anlayışıyla çiftçilere sunulan avantajlardan bazıları şunlardır:

Faizsiz finansman modeli sayesinde çiftçiler, fon ihtiyaçlarını İslami değerlere uygun biçimde karşılayabilir.



Tarımsal faaliyetlerin dönemsel gelir yapısı dikkate alınarak ödeme planları hasat dönemlerine göre esnek şekilde yapılandırılabilir.



Gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temel ihtiyaçlar için hızlı finansman desteği sağlanarak üretim sürecinin kesintisiz devam etmesi desteklenir.



Traktör, ekipman ve sulama sistemleri gibi yatırımlar ertelenmeden gerçekleştirilebilir.