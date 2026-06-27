2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3'üncü ve son maçında Mısır ile İran, Seattle Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. 90+3'üncü dakikada Khalilzadeh ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan İran, "en iyi üçüncü"ler arasında yer almak için bekleyişe geçti.

Seattle Stadyumu'nda oynanan Mısır-İran müsabakası 1-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Mısır, 2026 Dünya Kupası G Grubu'nu 5 puanla 2'nci sırada tamamlayarak, üst tura yükseldi. İran ise 3 maçta aldığı 3 puanla grubu 3'üncü sırada bitirdi. İran'ın son 32 turuna yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

Mısırlı oyuncular, maç öncesinde fotoğraf çektirdi.

Maça iyi başlayan Mısır, 5'inci dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına ortaladı. Salah'ın şutunda kaleci Beiravand gole izin vermezken dönen meşin yuvarlak Saber'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti: 1-0.

Geriye düşen İran, beraberlik için bastırdı. 9'uncu dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Mohebi, Monem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına Taremi geçti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Shobeir, gole izin vermedi.

Hakem Szymon Marciniak, bir pozisyon sonrası yerde kalan İranlı futbolcu Saman Ghoddos'a (14) yardım etti.

İran, aradığı golü 14'üncü dakikada buldu. Orta alanda topla buluşan Mohammedi, ceza yayı önüne gelip sert vurdu. Kaleci Shobeir'in çıkardığı şutu takip eden Rezaeian, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-1.

İkinci yarıda etkili oynayan taraf İran oldu. 90'uncu dakikada soldan kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Taremi kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

90+3'üncü dakikada İran golü buldu. Ezatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir'in uzaklaştıramadığı topu Taremi tamamlamak istedi. Savunmadan seken topu Khalilzadeh, çaprazdan filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Shoja Khalilzadeh (4), VAR incelemesi sonrasında ofsayt olarak değerlendirilen gol attı.

MISIR: 1 - İRAN: 1

Stadyum: Seattle Stadyumu

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Abdelmonem (Dk. 16 Ibrahim), Aboel Fettoh, Lasheen, Saber (Dk. 46 Attia), Ashour (Dk. 46 Marmoush), Trezeguet, Salah (Dk. 57 Zizo), Zico (Dk. 76 Abdel Karim)

İran: Beiravand, Rezaeian, Kanaani (Dk. 46 Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghoddos (Dk. 67 Moghanlou), Ghorbani, Ezatolahi, Mohebi, Taremi

Goller: Dk. 5 Saber (Mısır), Dk. 14 Rezaeian (İran)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kanaani, Dk. 43 Nemati, Dk. 79 Ezatolahi, Dk. 90+4 Ezatolahi (İran), Dk. 20 Saber, Dk. 42 Ibrahim, Dk. 90+2 Lasheen (Mısır)

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