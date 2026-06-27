Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce annesiyle ilgili anlattığı sözler yeniden gündeme geldi. İnanır annesinin kendisine yönelik sözlerini "Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğerse" ifadeleriyle aktarmıştı.

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ardından usta sanatçının geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalar ve verdiği röportajlar yeniden gündeme taşındı.

Özellikle yönetmen Hüseyin Karabey tarafından hazırlanan "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinde annesiyle ilgili anlattığı anı, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kadir İnanırın hayatını değiştiren söz! Annesi hamileliği sonlandırmak için her yolu denemiş

"MEĞER SEN KADİR İNANIR OLACAKMIŞSIN"

Belgeselde annesinin kendisine söylediği sözleri anlatan Kadir İnanır, hayatında iz bırakan o anıyı şu ifadelerle aktarmıştı:

"Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var. Dedi ki; 'Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğerse.'"

"ÖZEL BİR İSTEĞİ VE VASİYETİ YOKTU"

Kadir İnanır'ın vefatının ardından hastane önünde açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Levent İnanır, "Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanırın hayatını değiştiren söz! Annesi hamileliği sonlandırmak için her yolu denemiş

3 GÜN ÖNCE ABLASINI KAYBETMİŞTİ

Kadir İnanır'ın vefatından kısa süre önce ailesi de acı bir kayıp yaşamıştı. Sanatçı Soner Arıca, Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Altun Arıca, 24 Haziran'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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