Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 bin 500 dekarlık alanda üretilen bamyada hasat heyecanı başladı. Kilosu 150-200 lira arasında alıcı bulan ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürün için üreticiler, devlet desteği ve bölgeye bir işleme fabrikası kurulmasını talep ediyor.

İlçede ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır bamya üretimi yapan Ömer Kan, hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Bamya üretiminin bölgede birçok aile için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kan, ürünlerin başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini belirtti.

Yaklaşık 12-13 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde bulunduğunu kaydeden Kan, "Hem üretim yapıyoruz hem de ürünleri işleyip pazarlıyoruz. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderiyoruz. Pazarcılar ve firmalar da ürünlerimizi alıyor. Bu bölgede yoğun bir bamya üretimi var ve aile işletmesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürüyoruz" dedi.

Bamya fiyatlarının şu an üreticiyi kurtardığını ancak maliyetlerin yüksek olduğunu dile getiren Kan, "Şu an kilogram fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar üreticiyi kurtarıyor ancak maliyetler de oldukça yüksek. Turfanda döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatlar düşüyo r" diye konuştu. Üretimin bölgede istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Kan, hasat döneminde Aydın merkez, İncirliova ve Ovaeymir'den çok sayıda işçinin bölgede çalıştığını ifade etti.

"ÜRÜNÜMÜZ DESTEKLENSİN"

Bamyanın desteklenen ürünler arasına alınmasını isteyen Kan, "Yetkililerden devlet desteği bekliyoruz. Bamyanın da desteklenen ürünler arasına alınmasını istiyoruz. Bölgemizde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda üretim yapılıyor ve yıllık 3 bin ton civarında ürün elde ediliyor. Ayrıca bölgede bir işleme fabrikasının kurulması üreticiler açısından önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

SAĞLIĞA FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bamyanın sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirten Kan, içerdiği kolajen sayesinde eklem sağlığını desteklediğini ve bağırsak tembelliğinin giderilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.