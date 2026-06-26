Bakan Kurum, kira fiyatlarını dengelemek amacıyla İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek kiralık konut projesinde büyük kura ve bekleyişin ardından son aşamaya gelindiğini duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşların heyecanla beklediği projede teslimat sürecine dair konuşan Bakan Kurum, kiralık konutların anahtarlarının önümüzdeki Eylül ayında resmen sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda konuştu.

Kurum, 6 Şubat depremlerine ilişkin "Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de büyük yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk dakikalarda şu ifadesi çok önemliydi, 'Bize inanın, bize güvenin, biz vatandaşımızı darda yoklukta sokakta bırakmayız' sözü aslında 11 ile 86 milyon vatandaşımıza umut bizlere de talimat oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum tarih verdi: Anahtarlar eylülde teslim!

HATAY'DA 153 BİN KONUTU TESLİM ETTİK

Deprem bölgesinde binlerce şantiyede yürütülen çalışmalarla kısa sürede konutların yanı sıra şehirlerin kimliğine uygun sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini belirten Kurum, "Hatay depremde en ağır yarayı alan şehrimizdi. Yeniden inşasında da en çok zorlandığımız şehir oldu. Burada 153 bin konutun anahtarlarını milletimize teslim ettik. Bugün buradaki teslim ettiğimiz yeni konutlarımızda yüz binlerce kardeşimiz huzur içinde yaşıyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta on binlerce konut ve iş yerinin teslim edildiğini, şehirde çarşı projesinin tamamlandığını anlatan Kurum, Malatya'da ise büyük ölçekli yeni yerleşimler kurulduğunu ve önemli kamu, meydan ve ticaret alanı projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

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Adıyaman'da deprem sonrası yürütülen çalışmalarla geniş bir alanda yeni konutlar inşa edildiğini, on binlerce yapıyla şehrin daha güvenli ve güçlü bir hale getirildiğini kaydeden Kurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Kilis'te vatandaşları yuvalarına yerleştirdiklerini belirtti.

İstanbul'da merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum tarih verdi: Anahtarlar eylülde teslim!

Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştüren irade olduğunu belirterek, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken, Türkiye artık, afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Asrın felaketi, devletimiz ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğini de açıkça ortaya koymuştur." dedi.

MART 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Kurum, çalışmaların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam güvenli ve modern yuvalarına kavuşturduk. Ancak bununla da yetinmedik. Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ile yayalım istedik ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesini başlattık. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kuralarımızı çektik, konutlarımızın birçoğunun temelini attık, inşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız."

İstanbul'da merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum tarih verdi: Anahtarlar eylülde teslim!

EYLÜL AYINDA KİRALIK KONUTLAR SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu projeyle ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını da hayata geçireceklerine dikkati çeken Kurum, bu uygulamayı kira fiyatlarının dengelenmesinde çok önemli gördüğünü belirtti.

Kurum, "Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz. Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir tercih değildir. Kentsel dönüşüm bir lüks değildir. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele hiç değildir." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla milyonlarca konutun dönüştürüldüğünü söyleyen Kurum, "Hedefimiz yalnızca riskli yapıları yenilemek değildir. Bizim hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda daha güvenli, daha dirençli, daha çevreci ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmektir." sözlerini sarf etti.

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