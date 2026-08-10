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3. Sayfa

İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

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İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

İzmir'de tek katlı bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti.

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Olay Çiğli ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi
Başlık Resmiİzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

ANNEANNE VE TORUNUNUN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu.

İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi
Başlık Resmiİzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

Olay yerindeki incelemenin ardından anneanne ile torunu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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