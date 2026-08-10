İzmir'de tek katlı bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti.

Olay Çiğli ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

ANNEANNE VE TORUNUNUN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu.

İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi

Olay yerindeki incelemenin ardından anneanne ile torunu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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