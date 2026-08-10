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Spor

Fenerbahçe'den Lukaku için yeni teklif: Anlaşma yakın!

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Fenerbahçe'den Lukaku için yeni teklif: Anlaşma yakın!

Fenerbahçe'nin, Romelu Lukaku için Napoli'ye 6 milyon avroyu aşan yeni bir resmi teklif gönderdiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı ve transferde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferi konusunda sona yaklaştı.

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NAPOLİ'YE YENİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Fenerbahçe, Belçikalı golcü için İtalyan ekibine 6 milyon avroyu aşan yeni bir resmi teklif gönderdi. Haberde, Lukaku ile Fenerbahçe arasında şartlarda anlaşma sağlandığı, transferde anlaşmaya giderek yaklaşıldığı belirtildi.

Romelu Lukaku
Başlık ResmiRomelu Lukaku

LUKAKU'YA ÖDENECEK RAKAM

Sarı lacivertlilerin, Lukaku ile bonuslar dahil 10 milyon avro değerinde 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN İKİNCİ İSİM

1,91 metre boyu ve 103 kiloluk ağırlığıyla dünyanın en iri futbolcuları arasında yer alan 33 yaşındaki Romelu Lukaku, aynı zamanda Neymar’dan sonra (402 milyon avro) bonservisine en fazla ücret ödenen ikinci futbolcu. Bugüne kadar forma giydiği kulüpler, Lukaku için toplam 370 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Millî formayı 132 kere giyen Lukaku, 93 golle Belçika’nın en skorer ismi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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