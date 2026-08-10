Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Odesa bölgesinde düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, uçakta arıza meydana geldi ve yangın çıktığını bildirirken, pilotun paraşütle atladığı ifade edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir Ukrayna MiG-29 savaş uçağının ülkenin güneybatısındaki Odessa bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!

ARIZA KAYNAKLI DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Telegram üzerinden yayınlanan açıklamada, ilk bilgilere göre uçağın bir arıza yaşadığı ve alev aldığı belirtildi.

Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

PİLOT SON ANDA ATLADI

Hava Kuvvetleri, pilotun kaza öncesinde uçaktan atladığını açıkladı.

Pilotun durumu ve arızanın nedeni dahil olmak üzere olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası