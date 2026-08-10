Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!
Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Odesa bölgesinde düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, uçakta arıza meydana geldi ve yangın çıktığını bildirirken, pilotun paraşütle atladığı ifade edildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir Ukrayna MiG-29 savaş uçağının ülkenin güneybatısındaki Odessa bölgesinde düştüğünü bildirdi.
ARIZA KAYNAKLI DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Telegram üzerinden yayınlanan açıklamada, ilk bilgilere göre uçağın bir arıza yaşadığı ve alev aldığı belirtildi.
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Hava Kuvvetleri, pilotun kaza öncesinde uçaktan atladığını açıkladı.
Pilotun durumu ve arızanın nedeni dahil olmak üzere olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı.
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