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Dünya

Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!

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Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!

Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Odesa bölgesinde düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, uçakta arıza meydana geldi ve yangın çıktığını bildirirken, pilotun paraşütle atladığı ifade edildi.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir Ukrayna MiG-29 savaş uçağının ülkenin güneybatısındaki Odessa bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!
Başlık ResmiUkrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!

ARIZA KAYNAKLI DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Telegram üzerinden yayınlanan açıklamada, ilk bilgilere göre uçağın bir arıza yaşadığı ve alev aldığı belirtildi.

Ukrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!
Başlık ResmiUkrayna'ya ait MiG-29 savaş uçağı düştü!
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PİLOT SON ANDA ATLADI

Hava Kuvvetleri, pilotun kaza öncesinde uçaktan atladığını açıkladı.

Pilotun durumu ve arızanın nedeni dahil olmak üzere olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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