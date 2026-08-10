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Beyoğlu'nda şoke eden cinayet! Katil, ihbarı yapan komşu çıktı

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Beyoğlu'nda şoke eden cinayet! Katil, ihbarı yapan komşu çıktı
Fotoğraf Başlığı Beyoğlunda şoke eden cinayet! Katil, ihbarı yapan komşu çıktı

Beyoğlu’nda kötü koku ihbarı üzerine ortaya çıkan cinayette 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu’nun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İhbarı yapan komşusu Mehmet Ş.T., cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

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İstanbul Beyoğlu’nda bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, cinayeti ortaya çıkardı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ş.T. (45), oturduğu binadan kötü kokular geldiğini belirterek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları incelemede 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu’nun cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Değirmencioğlu’nun boynunun arka ve yan bölümlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edildi.

Değirmencioğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHBARI YAPAN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayın cinayet olduğunun değerlendirilmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Değirmencioğlu’nu son gören kişilerden biri olan komşusu Mehmet Ş.T.’nin ifadesine başvuruldu.

Şüphelinin ilk ifadesinde, “Ben eve girdiğimde hareketsiz yatıyordu” dediği öğrenildi. Ancak polis, ifadelerdeki çelişkiler üzerine Mehmet Ş.T. üzerinde yoğunlaştı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette yeniden sorgulanan Mehmet Ş.T., bu kez cinayeti işlediğini itiraf etti.

“KİRA ANLAŞMAZLIĞI VARDI” DEDİ

Şüphelinin ifadesinde, Değirmencioğlu ile aralarında kira nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet Ş.T., “Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm” şeklinde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş.T., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHALLELİ CİNAYETİ ANLATTI

Olayın ardından konuşan mahalle sakini Celal Kılıç, Agop Değirmencioğlu’nu yaklaşık 30-35 yıldır tanıdığını ve iyi bir insan olduğunu söyledi.

Kılıç, Değirmencioğlu’nun binada kiracı olarak bulunan kişiye maddi ve manevi destek olduğunu belirterek, olayın para nedeniyle yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Cinayetin evin içerisinde değil, merdiven ve koridor bölümünde gerçekleştiğini ifade eden Kılıç, şüphelinin olaydan iki gün sonra polisi aramasının da dikkat çekici olduğunu söyledi.

Kılıç, “Polis soruşturma yaparken kendisi itiraf ediyor. Öldürdüğünü itiraf ediyor. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıymazlar” dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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