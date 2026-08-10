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Dünya

Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi

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Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi

İran-ABD arasındaki gelgitli müzakereler Donald Trump'ın son açıklaması ile yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın savaş tazminatı talep etmesini haksız bulan Trump, Washington'un bundan sonra İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirti.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "askeri tazminat" talebine karşılık bu ülkeden "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi
Başlık ResmiMüzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi

'TAZMİNA' MÜZAKERE KONUSU DEĞİLDİ' İDDİASI

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi
Başlık ResmiMüzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi

50 YIL İÇİN TAZMİNAT MİSİLLEMESİ

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

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İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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