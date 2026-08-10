Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, öldürülen General Abdolrahim Musavi’nin yerine Ali Abdollahi’yi Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Hamaney, öldürülen General Muhammed Pakpur’un yerine Ahmed Vahidi’yi Devrim Muhafızları’nın başkomutanı olarak görevlendirdi.
İran lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı.
Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.
GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU
Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.
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DMO'DA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK
Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.
Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.