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Dünya

Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar

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Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, öldürülen General Abdolrahim Musavi’nin yerine Ali Abdollahi’yi Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Hamaney, öldürülen General Muhammed Pakpur’un yerine Ahmed Vahidi’yi Devrim Muhafızları’nın başkomutanı olarak görevlendirdi.

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İran lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı.

Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.

Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
Başlık ResmiHamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar

GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLDU

Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.

Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
Başlık ResmiHamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
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Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.

Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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