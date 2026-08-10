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Magazin

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı

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Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı
Fotoğraf Başlığı Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhandan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı

Gözlerden uzak bir özel hayat yaşaması ile bilinen ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, 7 yıldır evli olduğu eşi Fatma Ceyhan'ı ilk kez sosyal medyadan paylaştı. Cihangir Ceyhan'ın paylaşımında yer verdiği açıklama dikkat çekti.

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Cihangir Ceyhan, eşinin doğum gününde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşaması ile bilinen, Camdaki Kız dizisindeki 'Hayri' rolü ile geniş bir hayran kitlesi edinen, aynı zamanda 'Sıfır Bir', 'Çukur' dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan , 2019'da evlendiği ve 7 yıldır sır gibi sakladığı eşi Fatma Ceyhan'ı ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı

DOĞUM GÜNÜ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Eşinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlayan oyuncu, birlikte çektirdikleri kareyi “En güzel yaşlara beraberce sevgilim.” notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan 7 yıl sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı eşini paylaştı

Cihangir Ceyhan, 2019 yılında Fatma Ceyhan ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliğinden İlhan adını verdikleri bir oğulları oldu.

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