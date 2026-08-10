Borçlular için kritik tarih! Düşük faizle 6 yıla kadar taksit fırsatı

1. Borçlara nasıl bir kolaylık sağlanmaktadır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6183 s. Kanun’un 48. maddesindeki tecil müessesesini işleterek borçlulara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Yıllık cari tecil faizi oranı genel olarak %39 olarak tatbik edilirken, bu tebliğ imkânıyla müracaat eden borçlular için bu oran yıllık %29’a çekilmiştir. Yani gaye, zorda olan mükellefin yükünü hafifletmek, amme alacağını ise zamana yayarak kolaylıkla tahsil etmektir. "Sıkıntı anında gösterilen kolaylık, geleceğin emniyetidir."