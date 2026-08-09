Ordu’nun Altınordu ilçesinde sahil üzerine inşa edilen 17 katlı 3 bloğun mahkeme kararıyla yıkılmasının ardından gün yüzüne çıkan kumsal, yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Denize girip sahilde vakit geçiren bölge sakinleri, yıllar sonra ortaya çıkan alanın mahalleye ayrı bir değer kattığını belirtti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yıllardır tartışma konusu olan sahil alanında yeni dönem başladı. Kirazlimanı Mahallesi'nde yaklaşık 280 dairenin bulunduğu 3 bloğun yıkılmasıyla birlikte sahilin görünümü tamamen değişti. Daha önce yapıların bulunduğu alana gelen vatandaşlar, yeniden ortaya çıkan kumsalda denize girerek sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Gökdelenler yıkıldı, sahil halka kaldı! Vatandaş denizin keyfini çıkarıyor

MAHALLELİNİN İLGİSİ BÜYÜK

Sahil alanının vatandaşlara açılması özellikle mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Bölge sakinleri, gökdelenlerin bulunduğu dönemde sahilden yeterince yararlanamadıklarını belirterek, yıkımın ardından alanın herkesin kullanımına açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden bazıları, Çamlı Köşk'te yapılan düzenlemeler ile Kirazlimanı seyir terasının da bölgeye hareketlilik kazandırdığını söyledi. Yeni düzenlemeler sayesinde hem gündüz hem de akşam saatlerinde sahilde daha fazla vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, bölgenin turizm açısından da daha cazip hale geldiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, gökdelenlerin yerinde yapılaşma yerine halkın kullanımına açık bir sahil alanı oluşturulmasının çocuklar ve aileler açısından da önemli olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gökdelenler yıkıldı, sahil halka kaldı! Vatandaş denizin keyfini çıkarıyor

"YIKILMASI ÇOK İYİ OLDU"

"Çamlı Köşk çok güzel oldu. Akşamları ve gündüzleri burada çok güzel zaman geçiriyoruz" diyen vatandaşlar, şu ifadeleri kullandılar:

"Gökdelenler olsa burada rahatça denize giremeyecek, denizi balkonlarımızdan seyretmekle yetinecektik. Turlar da buraya gelerek keyifli zaman geçiriyorlar. Gökdelenler olsa bu alan belli bir kesime hitap edecekti, halk olarak rahatlıkla buradan faydalanamayacaktık. Yıkılması çok iyi oldu. Çocuklar için de bizler için de çok güzel bir alan ortaya çıktı. Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e hem bu alanı bizlere açtığı, hem de mahallemize kazandırdığı seyir terası için teşekkür ediyoruz."

Gökdelenler yıkıldı, sahil halka kaldı! Vatandaş denizin keyfini çıkarıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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