Arda Turan’ın Shakhtar’ı 2’de 2 yaptı
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Epitsentr'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Son şampiyon Shakhtar Donetsk, sezonun ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.
Shakhtar Donetsk, Tonkocheyev Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2 golle kazanmasını bildi.
Konuk takım, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
SHAKHTAR ZİRVEYİ BIRAKMADI
İlk hafta maçında da Kudrivka'yı 5-1 yenen Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr ise 3 puanda kaldı.
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