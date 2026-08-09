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Spor

Arda Turan’ın Shakhtar’ı 2’de 2 yaptı

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Arda Turan’ın Shakhtar’ı 2’de 2 yaptı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Epitsentr'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

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Son şampiyon Shakhtar Donetsk, sezonun ikinci haftasında Epitsentr'a konuk oldu.

Shakhtar Donetsk, Tonkocheyev Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2 golle kazanmasını bildi.

Konuk takım, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna'nın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

SHAKHTAR ZİRVEYİ BIRAKMADI

İlk hafta maçında da Kudrivka'yı 5-1 yenen Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr ise 3 puanda kaldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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