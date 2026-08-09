Fenerbahçe'den Japon golcüye 20 milyon avroluk teklif!

Lukaku için kişisel şartlarda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Napoli ile anlaşamaması durumunda alternatif olarak Feyenoord forması giyen Ayase Ueda için ilk teklifini Hollanda ekibine ilettiği iddia edildi.

Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile kişisel şartlarda el sıkıştı.

B PLANI HAZIR

Vedat Muriqi'nin yanına mutlak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Belçikalı yıldızla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken Napoli'yi ikna edememesi durumunda B planını hazırladı.

Ayase Ueda

UEDA'YA RESMİ TEKLİF

Hollanda basınından FR12'nin haberine göre; Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen Japon forvet Ayase Ueda için resmi teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin Hollanda ekibine ilettiği teklifin 20 milyon avronun üzerinde olduğu kaydedildi.

SON SEZONUNDA 27 GOLLÜK KATKI

Hollanda ekibiyle geride kalan sezonda 31 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 25 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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