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Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

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Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Fotoğraf Başlığı Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki grup maçlarının programı belli oldu. 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları, A Grubu'nda mücadele edecek.

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2023 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak kupayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na son şampiyon unvanıyla katılacak. Türkiye'nin üçüncü kez ev sahipliği yapacağı turnuvada milliler, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman?

Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Başlık ResmiFilenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki grup maçları 21 Ağustos'ta başlayacak, 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. Millilerin grup aşamasındaki son rakibi ise Polonya olacak. Türkiye'nin turnuvadaki grup maçlarının hepsi saat 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Başlık ResmiFilenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Şampiyonası grup maç programı şöyle:

21 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye - Letonya

23 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye - Slovenya

24 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye - Macaristan

26 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye - Almanya

28 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye - Polonya

Filenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Başlık ResmiFilenin Sultanları CEV maçları ne zaman? 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası öncesinde 3 hazırlık maçında da Fransa karşısında galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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