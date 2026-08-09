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Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek

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Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek
Fotoğraf Başlığı Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK-Bursaspor maçı için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular ise maçın başlama saati ve yayın bilgileri oldu. Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta soruları gündeme gelirken karşılaşmayı Yiğit Arslan'ın yöneteceği açıklandı.

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Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala maçın canlı yayın bilgileri ve başlama saati araştırılmaya başlandı. Peki, Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek
Başlık ResmiBodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek

BODRUM FK-BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Bodrum FK-Bursaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN Sports 2 ve tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek
Başlık ResmiBodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek

BODRUM FK-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmanın adresi Bodrum İlçe Stadyumu olacak.

Bodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek
Başlık ResmiBodrum FK-Bursaspor maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek

BODRUM FK-BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bodrum FK-Bursaspor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Haydar Avcı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kaan Kara olacak.

Karşılaşmada VAR görevini Özgür Yankaya, AVAR görevini ise Ali Şansalan üstlenecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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