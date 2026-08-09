Taşacak Bu Deniz adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre, uzun süredir birlikte olan ünlü çift, herkesten gizli bir şekilde nikah masasına oturdu.

Oyunculuk kariyerindeki başarılı projelerle adından söz ettiren Burak Yörük, özel hayatıyla da magazin basınının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Yörük, uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündeme geliyor.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz cephesinde şaşırtan iddia: “Gizlice evlendiler”

2024'TE EVLİLİK TEKLİFİ GELMİŞTİ

Burak Yörük, 2024 yılında kız arkadaşı Tuana Yılmaz'a romantik bir evlilik teklifi yaparak ilişkilerini bir üst aşamaya taşımıştı. Teklifin ardından çift, evlilik hazırlıkları yapmaya başlamış ve zaman zaman verdikleri röportajlarda nikah planlarından bahsetmişti.

Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının evlilik sorularını cevaplayan Yörük, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" sözleriyle düğün hazırlıklarının sürdüğünün sinyalini vermişti.

Tuana Yılmaz da evlilik planları hakkında yaptığı açıklamada, "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak nikah için geri sayım yaptıklarını belirtmişti.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz cephesinde şaşırtan iddia: “Gizlice evlendiler”

GİZLİCE EVLENDİLER İDDİASI

Çift hakkında son olarak magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında gündeme getirilen iddiaya göre Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, yakın çevreleri dışında kimseye haber vermeden gizlice evlendi.

İddianın dikkat çeken detayı ise Tuana Yılmaz'ın resmi kimlik bilgilerindeki soyadı oldu. Yılmaz'ın kimliğinde soyadının "Yörük" olarak yer aldığı öne sürüldü.

Bu iddia, çiftin sessiz sedasız nikah masasına oturduğu yönündeki söylentileri güçlendirirken, Burak Yörük ve Tuana Yılmaz cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ünlü çiftin gerçekten evlenip evlenmediği ise merak konusu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası