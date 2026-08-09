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Dünya

İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Masadaki konular belli oldu

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İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Masadaki konular belli oldu
Fotoğraf Başlığı İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Masadaki konular belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

MASADA EKONOMİK VE ASKERİ MESELELER VAR

Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.

İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Masadaki konular belli oldu
Başlık Resmiİran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan arasında kritik görüşme! Masadaki konular belli oldu

Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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