İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeleri içeren yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Çiftçi “Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, evlatlarımıza kalkan oluyor. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmak” diye vurguladı.

TBMM Genel Kurulunda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. “Suça sürüklenen” yerine “adli süreçteki çocuk” ifadesinin yer aldığı düzenleme ile cezalar artırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Çocuk suçluluğunda yeni dönem! Bakan Çiftçi net konuştu: Bu yasa evlatlarımıza kalkan oluyor

“EVLATLARIMIZA KALKAN”

Çiftçi, "Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor” dedi.

Çocuk suçluluğunda yeni dönem! Bakan Çiftçi net konuştu: Bu yasa evlatlarımıza kalkan oluyor

Sosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, tek bir çocuğu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceklerinin altını çizdi.

“BU YASA SUÇA GİDEN YOLU KESİYOR”

Çifti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız.

“HEDEFİMİZ SUÇ ZİNCİRİNİN İLK HALKASINI KIRMAK”

Tüm kolluk birimleri ile sahada olduklarını hatırlatan Bakan Çiftçi “Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız” diye vurguladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde neler var?

Teklifle, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Çocuk suçluluğunda yeni dönem! Bakan Çiftçi net konuştu: Bu yasa evlatlarımıza kalkan oluyor

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

Çocuk suçluluğunda yeni dönem! Bakan Çiftçi net konuştu: Bu yasa evlatlarımıza kalkan oluyor

EBEVEYNLER DE YÜKÜMLÜ

Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni maddeyle, ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde "yönlendirme tedbirleri" belirleniyor.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek.

Çocuk suçluluğunda yeni dönem! Bakan Çiftçi net konuştu: Bu yasa evlatlarımıza kalkan oluyor

Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir karalarının gereklerine aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetimden sorumlu kimse, fiili suç teşkil etse dahi ihlal edilen tedbirin niteliğine ve ağırlığına göre çocuk hakimi kararıyla 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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